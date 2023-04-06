Журналіст пояснив, чому пропагандисти РФ насправді заговорили про поразку у війні

У країні-агресорі не змирилися та не усвідомили неминучість поразки. Подібна риторика вказує на політичну боротьбу всередині Росії.

Михайло Ганницький вважає, що російські пропагандисти насправді далекі від того, щоб визнати поразку у війні / Фото УНІАН, скріншот

Російські псевдополітики та "польові командири" говорять про наближення поразки окупаційної армії у війні з Україною не тому, що вони в це вірять. Подібна риторика вказує на політичну боротьбу всередині Росії. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький.

"Імперіалістичне мислення цих людей не дозволяє їм допустити очевидну для всього світу думку про поразку Росії у війні", - зазначив він.

На думку Ганницького, коли наприклад, Гіркін-Стрєлков починає щось говорити про поразку РФ у війні, це свідчить про те, що "павуки в банці борються за вплив і довіру населення".

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"Частина з них намагається добитися уваги вождя, адже той, хто голосно і вчасно закричить, отримає шанс потрапити у зведення, про нього доповідатимуть царю, після чого у людини з'являться певні політичні або військові перспективи на Росії. Тому я б не говорив, що "російські еліти" з чимось змирилися і усвідомили неминучість поразки. До цього ще далеко. Щоб вони прийняли неминучість, ЗСУ ще доведеться багато працювати", - вважає журналіст.

Крім цього, на думку Ганницького, подібна комунікація також спрямована і на розрядку ситуації, щоб створити противагу заявам Дмитра Медведєва та інших представників російської влади, які підвищують ставки, тиражуючи загрози застосування ядерної зброї та подальшої ескалації війни.

"Що стосується так званої російської опозиції, людей на зразок Стрєлкова, то вона дотримується точно такої ж, як і російська влада, ідеології та є частиною системи. Це особи, які опинилися поза годівниці та хотіли б провести рокіровку, щоби виповзти на топ. Вони теж підвищують ставки в інформаційному просторі, щоб привернути увагу широкої маргіналізованої російської аудиторії. Саме такого плану гра йде в Росії", - резюмував він.

Пораженські настрої у РФ

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) постійно говорить про те, що окупанти РФ рухаються до поразки в Україні.

Крім того, Гіркін публічно образив та принизив російського диктатора Володимира Путіна. Він назвав господаря Кремля "ганчіркою".

Також Гіркін "наїхав" на ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту війни Росії проти України разом з міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.

Тим часом кухар Путна, глава ПВК Вагнер Євген Пригожин пішов проти наративів Кремля та російської пропаганди. Зокрема, він спростував заяви про те, що Росія воює з НАТО й піддав сумніву існування "нацистів" на території України, про які постійно говорить Москва.

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