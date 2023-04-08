Пенсіонерки померли від страху навчання латиської мови: у РФ пропагандисти видали безглуздий фейк

Російська пропаганда відзначилася новою маніпуляцією про "жахи" утиску російських людей в одній з країн Балтії - в Латвії.

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У РФ пропагандисти видали безглуздий фейк про пенсіонерок в Латвії / колаж фото Aris Jansons / Flickr / Renāte B

Російські пропагандисти відзначилися новою маячною версією про те, як "російських людей утискають" ‒ на цей раз в Латвії. Тепер співробітники пропагандистського видання "Московський комсомолець" обурилися тому, що влада цієї країни Балтії зобов'язала вивчити державну мову колишніх "негромадян" родом з СРСР і країни-агресора Росії.

Пропагандисти писали, що дві жінки-пенсіонерки нібито відразу померли після того, як відвідали курси латиської мови. Мовляв, дуже боялися іспиту і депортації в країну-агресор Росію.

Нібито у однієї зі стареньких стався серцевий напад, а у другої – інсульт.

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"Пенсіонерки переживали, що не складуть іспит і їх виженуть з країни. Плакали, не могли сконцентруватися", – процитувало ЗМІ якусь Юлію, тітка якої, мовляв, разом з покійними вчила мову.

Пропагандисти прямо заявляють про те, що люди похилого віку - росіяни ніяк не зможуть скласти іспит, тому що не знають латиську ‒ навіть незважаючи на те, що більшу частину життя прожили в цій країні. Причому в "Московському комсомольці" прямо визнали, що повертатися в "велику" Росію люди не бажають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що топова російська пропагандистка Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії - мовляв, мріє про "денацифікований" Київ.

До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

Російські пропагандисти (цілком ймовірно, після атак безпілотників на авіабази "Енгельс" або "Дягілєво") випробували явний переляк і в прямому ефірі озвучили тезу - мовляв, Росії загрожують диверсії у виконанні етнічних українців та біженців. Причому все в тій же передачі "60 хвилин", яку ведуть пропагандисти Скабєєва і Попов.

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