Ворог Путіна і друг України: експерт назвав конкурента Трампа від республіканців

Ніккі Гейлі з початку вторгнення РФ є послідовною прихильницею підтримки України, нагадав Олександр Хара.

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Олександр Хара оцінив політичні перспективи Ніккі Гейлі / Колаж: Главред, Фото: Facebook/alexander.khara, Facebook/NikkiHaley

Замість ймовірного кандидата в президенти США Дональда Трампа Республіканська партія може підтримати Рона ДеСантіса і Ніккі Гейлі, заявив експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду. важливо те, що до Гейлі, яка зробила досить хорошу роботу під час нещодавніх публічних дебатів, нещодавно перейшли кілька дуже впливових американських "грошових мішків" та політично активних організацій.

"А це означає, що Ніккі Гейлі буде мати великі гроші на рекламу на ТБ і радіо, не кажучи вже про соціальні мережі. Але головне, що її команда зможе оперувати великими даними - зокрема, ними проводилося опитування різних верств населення, тому вони дуже добре розуміють цю картинку того, що відбувається в головах республіканців", - пояснив експерт.

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За його словами, Гейлі дуже цікава і харизматична кандидатура: вона двічі була губернатором, займала посаду спецпредставником при ООН, тобто має досвід дипломатичної роботи.

"Якщо Трампа не буде, ці двоє, Гейлі і ДеСантіс, будуть найближчими до нього за рейтингом", - упевнений співрозмовник.

Він також зазначив, що Гейлі в багатьох питаннях підтримувала політику Трампа, тому що прагне зберегти підтримку трампістів одночасно з прихильністю осудних республіканців.

"Ми в Україні будемо сподіватися, що це буде Гейлі, яка з початку повномасштабного вторгнення є послідовною прихильницею підтримки України і вважає Путіна загрозою. Тоді як ДеСантіс свого часу називав війну в Україні "територіальною суперечкою між Україною і Росією" (після чого він, до речі, втратив кілька відсотків популярності). Ще рано говорити про певну траєкторію - Трамп досі залишається найбільш ймовірною кандидатурою від республіканців", - додав Хара.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



Раніше Хара завив про те, що на США чекає повторення сценарію боротьби 2020 року. Майбутні вибори матимуть вирішальний вплив на Сполучені Штати, а перемога Трампа може зруйнувати всю систему держави.

Нагадаємо, Верховний суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися в президенти у 2024 році. Рішення стосується тільки цього штату, проте його значення може вплинути на президентську кампанію в цілому.

Як повідомляв Главред, демократ Сенату, Чак Шумер, висловив побоювання, що можливий кандидат на президентство, Дональд Трамп, може перешкодити угоді між демократичною і республіканською партіями щодо імміграційного законодавства та допомоги Україні.

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