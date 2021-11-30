УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Вперше в історії через глобальне потепління переселяється ціла країна: подробиці

30 листопада 2021, 15:57

Світ ще ніколи не стикався з тим, щоб будь-яка країна зникла через зміни клімату.

false
Міністр закордонних справ Тувалу записав звернення, стоячи по коліна у воді / скріншот

Острівна країна Тувалу, розташована посеред Тихого океану, готується до переїзду через зміни клімату. Про це в інтерв'ю російському виданню Lenta заявив міністр закордонних справ держави Саймон Кофе, який раніше прославився відеозверненням для кліматичного саміту ООН, яке він записав, стоячи по коліно у воді.

читайте такожБайден заснув прямо на Конференції ООН з клімату"Ми хочемо адаптуватися до змін клімату, будуємо в морі спеціальні загороджувальні стіни. Однак очевидно, що боротьба з проблемою вимагає більш рішучих заходів. Ми також припускаємо, що в разі розвитку ситуації за найгіршим сценарієм - якщо наша територія буде затоплена, - нам доведеться переїхати. Тому ми шукаємо способи зберегти державу", - заявив міністр.

Він підкреслює, що світ ще ніколи не стикався з тим, щоб будь-яка країна зникла через зміну клімату.

"Так що це нова сфера, яку має регулювати міжнародне право. Ми намагаємося придумати, щоб країни визнавали Тувалу, навіть якщо ми втратимо нашу територію. Також ми обговорюємо технології, за допомогою яких зможемо створити цифрову націю, щоб ми могли продовжувати діяти разом, навіть перебуваючи в іншому місці", - зазначив Кофе.

Відзначається, що жителі Тувалу будуть змушені виїхати в інші країни, але при цьому розробляється механізм, при якому вони все одно будуть вважатися громадянами своєї держави.

Реклама

Також Кофе підтвердив, що частина жителів Тувалу вже переїхала до Нової Зеландії.

"За моїми підрахунками, зараз населення з Тувалу в Новій Зеландії становить від чотирьох до п'яти тисяч осіб. На даний момент це приблизно 50 відсотків від усього населення нашої держави", - зазначив чиновник.

Записав звернення, стоячи по коліна у воді

У середині листопада в Шотландії завершився кліматичний саміт ООН. Міністр закордонних справ острівної держави Тувалу Саймон Кофе став, фактично, зіркою заходу - стоячи по коліно у воді в діловому костюмі і краватці, політик закликав світову спільноту одуматися і перестати шкодити планеті, так його держава незабаром виявиться повністю затопленою.

Тувалу: коротко про країну

Країна Тувалу на карті

Тувалу - тихоокеанська держава в Полінезії. Тувалу розташована на 5 атолах і 4 островах архіпелагу Тувалу. Острови розкидані на 350 км, відстані між сусідніми островами розташовуються в інтервалі від 50 до 100 км. Загальна площа суші - 26 км. кв. Населення країни - 11 206 чол. станом на 2011 рік. Столиця - Фунафуті.

viber
клімат глобальне потепління
Зараз ви переглядаєте новину «Вперше в історії через глобальне потепління переселяється ціла країна: подробиці». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Зацвіте навіть палиця: як приготувати супер відвар для кімнатних рослин з того, що є під рукоюЗацвіте навіть палиця: як приготувати супер відвар для кімнатних рослин з того, що є під рукою В Україну йде небезпечний сніговий штормВ Україну йде небезпечний сніговий шторм Гороскоп на грудень 2021: Козероги виб'ються з сил, але розв‘яжуть всі проблемиГороскоп на грудень 2021: Козероги виб'ються з сил, але розв‘яжуть всі проблеми Україну атакують люті морози до -19°: коли чекати удару холодуУкраїну атакують люті морози до -19°: коли чекати удару холоду Фінансовий гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Терезам - втрати, Водоліям - вдала знахідкаФінансовий гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Терезам - втрати, Водоліям - вдала знахідка
16:17

З 1 грудня зростуть зарплати українських вчителів: надбавка суттєва

16:12

Штам коронавірусу Омікрон: у МОЗ перерахували перші симптоми та розповіли, як уберегтися

16:02

Сало в Україні стало делікатесом: чому ціни побили історичний рекорд та що буде даліВідео

15:57

Вперше в історії через глобальне потепління переселяється ціла країна: подробиці

15:56

Медик назвав чотири фактори, необхідні для здорової роботи організму

Реклама
15:55

Пробірки з кров'ю та шприци: під Києвом виявили звалище небезпечних медичних відходівВідео

15:41

Купівля автівки, знайомство з іноземцем і далека дорога - гороскоп для Терезів на грудень 2021Відео

15:34

Експерт назвала продукти, які бережуть і підтримують жовчний міхур

15:33

Харківський кіт Степан створить рекламу для відомого італійського бренду

15:16

Принесе щастя і достаток у вашу родину: як змусити цвісти грошове дерево - простий спосіб

15:08

Стали відомі подробиці звернення Зеленського до депутатів

14:52

В областях пропонують по 1000 гривень за участь у "держперевороті" - віце-спікер Ради

14:39

В уряді розповіли, як 1000 гривень за вакцинацію допоможуть економіці

14:32

Скасування додаткових вихідних: в Україні планують не переносити два свята на будні

14:30

В Україні зростуть податки: Рада підтримала скандальний законопроект №5600Відео

14:26

Близьке оточення Заворотнюк стало жертвою шахраїв, які спекулюють на хворобі актриси

14:16

У перший день зими Україну завалить снігом, а на дорогах утвориться ожеледьВідео

14:15

Дуже смачне гаряче м'ясо на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинВідео

14:04

Українка купила у відомому магазині коробку з гайками замість нового iPhone

13:33

Конфуз у прямому ефірі: "слуга народу" вилаявся прямо на трибуні РадиВідео

Реклама
13:29

Тисячу за вакцинацію доведеться повернути: в якому випадку "згорає" тисяча від ЗеленськогоВідео

13:21

Що змінюється з 1 грудня в Україні: підвищення пенсій, зарплат і "Вовина тисяча"

13:20

У Запоріжжі обурений покупець вистрілив у продавця

13:18

Збирав по деталях 30 років: українець відреставрував 85-річне BMW

13:12

Андрій Єрмак повідомив, що дав у ДБР свідчення у справі "вагнерівців"Відео

13:08

Українська актриса зніметься в серіалі по Зоряним війнам від Disney+

13:06

"Ми прощаємося з "Людиною епохи": власниця ритуальної компанії Алла Ландар про Олександра ОмельченкаФото новости компании

13:00

Гороскоп на завтра 1 грудня 2021: Тільцям – ревнощі, Близнюкам - боргиВідео

12:59

Червона зона в Україні може скоротитися: шість регіонів очікують на послаблення карантинуВідео

12:54

Українців можуть змусити повернути державі субсидії: кого та колиВідео

12:34

У Китаї назвали небезпечні особливості Омікрону, які роблять його вірусом-вбивцеюВідео

12:22

Зламаний світлофор не перешкода: у Харкові чоловік махав важким жезлом і регулював рух

12:21

Засуджена на 15 років за вбивство дівчина померла в СІЗО Полтави: причина смертіВідео

12:15

До Потапа і популярності: Настя Каменських показала, як виглядала в бікіні в 18 років

12:12

Національна авіакомпанія необхідна для зростаючого ринку авіаперевезень – експерти

12:00

У США переполох через удар по Північному потоку-2: Сенат провалив оборонний бюджетВідео

11:59

Український каноїст-чемпіон Борислав Бізу помер від коронавірусу в 24 роки

11:55

"Втік" від Зеленського до Разумкова: монобільшість "Слуги народу" втратила депутата

11:42

ФОПи збунтувалися через фіскалізацію і висунули жорстку вимогу Зеленському і нардепамВідео

11:38

Вакцину доведеться "переробити": в Moderna пояснили, чи потрібно вакцинованим боятися Омікрону

Реклама
11:32

Синоптик назвав найхолодніший день грудня в УкраїніВідео

11:23

На 1+1 покажуть історичний пригодницький фільм Фортеця Хаджибей із зіркою серіалу Моя улюблена Страшко в головній роліВідео

11:22

"Діятимуть місяць замість трьох": МОЗ з 6 грудня "обрубає" термін роботи "жовтих" сертифікатів

11:21

Мама не вгледіла: 4-річна дитина проковтнула 60 пігулок на Полтавщині

11:18

Калічив людей і розбивав авто: в Україні вирував штормовий вітерВідео

10:50

Прогноз на грудень-2021 від астролога Влада Росса: що можна і чого не можна робити цього місяцяВідео

10:29

В Україні посилюють карантин: з 6 грудня вступають нові заборониВідео

10:22

Експерти пояснили, коли в Україні припинять рости ціни на продуктиВідео

10:18

Обов'язкова вакцинація від COVID-19: у Раді уточнили вимогу щодо щеплень для українцівВідео

09:52

Багатотисячний штраф і розрив рекламних контрактів: стало відомо, як блогерів покарають за скандальну вечірку у ЛьвовіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти