Вперше в історії через глобальне потепління переселяється ціла країна: подробиці

Міністр закордонних справ Тувалу записав звернення, стоячи по коліна у воді / скріншот

Острівна країна Тувалу, розташована посеред Тихого океану, готується до переїзду через зміни клімату. Про це в інтерв'ю російському виданню Lenta заявив міністр закордонних справ держави Саймон Кофе, який раніше прославився відеозверненням для кліматичного саміту ООН, яке він записав, стоячи по коліно у воді.

читайте такожБайден заснув прямо на Конференції ООН з клімату"Ми хочемо адаптуватися до змін клімату, будуємо в морі спеціальні загороджувальні стіни. Однак очевидно, що боротьба з проблемою вимагає більш рішучих заходів. Ми також припускаємо, що в разі розвитку ситуації за найгіршим сценарієм - якщо наша територія буде затоплена, - нам доведеться переїхати. Тому ми шукаємо способи зберегти державу", - заявив міністр.

Він підкреслює, що світ ще ніколи не стикався з тим, щоб будь-яка країна зникла через зміну клімату.

"Так що це нова сфера, яку має регулювати міжнародне право. Ми намагаємося придумати, щоб країни визнавали Тувалу, навіть якщо ми втратимо нашу територію. Також ми обговорюємо технології, за допомогою яких зможемо створити цифрову націю, щоб ми могли продовжувати діяти разом, навіть перебуваючи в іншому місці", - зазначив Кофе.

Відзначається, що жителі Тувалу будуть змушені виїхати в інші країни, але при цьому розробляється механізм, при якому вони все одно будуть вважатися громадянами своєї держави.

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Також Кофе підтвердив, що частина жителів Тувалу вже переїхала до Нової Зеландії.

"За моїми підрахунками, зараз населення з Тувалу в Новій Зеландії становить від чотирьох до п'яти тисяч осіб. На даний момент це приблизно 50 відсотків від усього населення нашої держави", - зазначив чиновник.

Записав звернення, стоячи по коліна у воді

У середині листопада в Шотландії завершився кліматичний саміт ООН. Міністр закордонних справ острівної держави Тувалу Саймон Кофе став, фактично, зіркою заходу - стоячи по коліно у воді в діловому костюмі і краватці, політик закликав світову спільноту одуматися і перестати шкодити планеті, так його держава незабаром виявиться повністю затопленою.

Тувалу: коротко про країну

Країна Тувалу на карті

Тувалу - тихоокеанська держава в Полінезії. Тувалу розташована на 5 атолах і 4 островах архіпелагу Тувалу. Острови розкидані на 350 км, відстані між сусідніми островами розташовуються в інтервалі від 50 до 100 км. Загальна площа суші - 26 км. кв. Населення країни - 11 206 чол. станом на 2011 рік. Столиця - Фунафуті.