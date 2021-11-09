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У Pfizer зізналися, чи потрібно буде колоти вакцину щороку

9 листопада 2021, 22:23

На сьогоднішній день залишається питання - як довго зберігатиметься цей рівень захисту від коронавірусу.

коронавірус, вакцинація
Вакцинувати потрібно буде щороку - Pfizer / Фото Reuters

У компанії Pfizer заявили про те, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно. При цьому гендиректор американської компанії Альберт Бурл відзначив високу ефективність бустерної дози, заявив він під час виступу в Atlantic Council.

"Я думаю, що ревакцинація, третя доза, дає дуже, дуже високий рівень захисту, вище, ніж спочатку досягнутий, який становив 95% з двома дозами", - зазначив він.

Бурл додав, що на сьогодні залишається питання - як довго буде зберігатися цей рівень захисту від коронавірусу. За його словами, спостереження показують, що через півроку після вакцинації імунітет до коронавірусу знижується.

"Нам потрібно постежити протягом шести, семи, восьми, дев'яти місяців після бустерного щеплення", - уточнив глава Pfizer.

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На його думку, захист від коронавірусу після бустерної дози зберігається близько року. Однак, зазначив він, в цьому питанні поки немає визначеності і нові дані досліджень можуть змінити ці оцінки.

"Нам потрібно почекати і постежити. Але ймовірний сценарій-це щорічна ревакцинація", - підкреслив Бурл.

Нагадавши, бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступна жителям України після перетину позначки в 50% вакцинованих громадян, заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

А 8 листопада на територію України привезли нову партію американської вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Препарат прибув в країну на вихідних. Загальна кількість вакцин - 1 400 000 доз. Вакцина придбана за рахунок держбюджету.

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