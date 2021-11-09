УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні викинули півмільйона доз вакцини AstraZeneca

9 листопада 2021, 22:08
Прослухати новину
Зупинити

Всі вакцини були вилучені з пунктів і центрів вакцинації.

AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca / Reuters

Міністерство охорони здоров'я України утилізувало 500 000 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Як повідомили в МОЗ, це пов'язано із закінченням терміну їх придатності.

У відомстві уточнили, що станом на 1 листопада в країні залишалося близько півмільйона доз вакцин, термін придатності яких підходив до кінця вже 31 жовтня.

Всі вакцини були вилучені з пунктів і центрів вакцинації.

"Точна кількість прострочених доз стане відома після перерахунку препаратів", - повідомляє МОЗ України.

Реклама

Станом на 9 листопада в Україні доступні сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca - їх термін придатності завершиться вже через кілька тижнів.

У МОЗ зазначають, що ці препарати будуть використовуватися для вакцинації в якості першої та другої дози.

читайте такожБританія офіційно визнала вакцину CoronaVac і прийняла нові правила в'їзду в країну

Нагадаємо, бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступна жителям України після перетину позначки в 50% вакцинованих громадян, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

А 8 листопада на територію України привезли нову партію американської вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Препарат прибув в країну на вихідних. Загальна кількість вакцин - 1 400 000 доз. Вакцина придбана за рахунок держбюджету.

Читайте також:

viber
Вакцина коронавірус вакцина AstraZeneca
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні викинули півмільйона доз вакцини AstraZeneca». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 увійшли довгі спідниці приголомшливої краси, які зігріють у тріскучі морозиУ моду на зиму 2022 увійшли довгі спідниці приголомшливої краси, які зігріють у тріскучі морози Нова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилокНова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилок Щастя, любов на все життя і фінансова удача: названо знаки Зодіаку, яким пощастить в 2022 роціЩастя, любов на все життя і фінансова удача: названо знаки Зодіаку, яким пощастить в 2022 році Лікар назвав головні симптоми нового штаму Дельта-плюсЛікар назвав головні симптоми нового штаму Дельта-плюс Україну накриє крижана аномалія з Арктики: вдарять морози до -12 градусів - синоптикУкраїну накриє крижана аномалія з Арктики: вдарять морози до -12 градусів - синоптик
22:27

Пограбував і зґвалтував: у Києві чоловік напав і жорстоко познущався над 19-річною дівчиною

22:25

Десятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умовуВідео

22:23

У Pfizer зізналися, чи потрібно буде колоти вакцину щороку

22:08

В Україні викинули півмільйона доз вакцини AstraZenecaВідео

21:50

Синоптики розповіли, коли в Україні різко похолодає і випаде снігВідео

Реклама
21:19

Чому паливо на АЗС знову стало дорожчатиПогляд

21:05

Кличко відверто висловився щодо дій Путіна

20:54

Загрожує нова небезпека: в Україні з COVID-лікарень почали виписувати пацієнтів з низькою сатурацієюВідео

20:48

У Києві п'яний чоловік відкрив стрілянину прямо посеред вулиці

20:36

У Франції дорікнули РФ і зажадали негайно провести нормандську зустрічВідео

20:26

Частину Києва закрили для водіїв і зробили пішохідною зоною

20:21

У Грузії розповіли подробиці переведення Саакашвілі до тюремної лікарніВідео

20:17

В Україні стався потужнй землетрус: подробиціВідео

19:57

Східний гороскоп 2022: кого зі знаків чекає неймовірна удача в рік Тигра

19:26

ВООЗ не вважає таблетки від COVID-19 альтернативоюВідео

19:25

У поліції розповіли, чи перевіряють наявність COVID-сертифікатів на вулиці

19:05

"Дивлюся в тебе, як в дзеркало": ТОП-6 зіркових "двійників" українських знаменитостей

18:59

Прикмети на 10 листопада: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в бідуВідео

18:47

Гороскоп на 10 листопада для знаків Зодіаку: Скорпіонам - небезпечний суперник, Стрільцям - віщі сниВідео

18:31

У МОЗ розповіли, чи штрафуватимуть невакцинованих українцівВідео

Реклама
18:30

У Лукашенка є начальник у Москві: Польща закликала боротися з РосієюВідео

18:01

У Сінгапурі влада перестала оплачувати лікування від COVID-19 антивакцинаторам

18:01

Не потраплять до Польщі - рватимуться в Україну: дипломат попередив Київ про загрозу атаки мігрантівВідео

17:59

В Україні дітей у школах годували підробленим маслом та сиромВідео

17:59

Людей залякують стріляниною: Мінськ силою перекидає сотні нелегалів до кордонівВідео

17:39

Зеленський скликає термінове засідання РНБОВідео

17:28

"Навмисне не придумаєш!" Маша Єфросиніна розбила ніс перед важливими зйомками

17:23

"Вони не бояться потрапити до моргу": Лідія Таран звернулася до шанувальників після ДТПВідео

17:19

Від мента до ката: спливли деталі про затриманого садиста з"ДНР"Відео

17:09

"Бреше, привозить людей до Білорусі": в ЄС рознесли Лукашенка і назвали план Мінська щодо мігрантівВідео

17:06

На приміські та регіональні маршрути за програмою "Велике будівництво" вийдуть 20 нових дизель-поїздів

17:01

У моді незвичайне фарбування з 90-х, яке дозволить опинитися на сьомому небі від щастяФото

16:54

З кулаками проти щеплень: на Прикарпатті антивакцинатори влаштували погром у ліцеїВідео

16:47

Під Тернополем п'яний водій вбив цілу сім'юВідео

16:33

Кузін розповів, хто і коли отримає бустерну вакцину від коронавірусуВідео

16:28

"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G": пародист влучно висміяв противників вакцинаціїВідео

16:21

2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати

16:08

Стало відомо, якою буде прийдешня зима і скільки випаде снігу

16:07

Бомба-ракета: хіти Сергія Бабкіна стануть саундтреками серіалу Джек & Лондон на 1+1Відео

16:05

Лукашенко звинуватив Польщу у "стягуванні військ" до кордонів Білорусі та пригрозив ударом від РосіїВідео

Реклама
15:58

"Все сплановано": український чемпіон зганьбився запереченням агресії РФ і захоплення Криму

15:57

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

15:44

Знущання з дітей та сльози на камеру: як нелегали штурмують кордон ПольщіВідео

15:28

Комаровський пояснив, яку вакцину від COVID-19 до кінця перевірилиВідео

15:27

У Польщі українці потрапили в страшну аварію: в МЗС розповіли про загиблихФотоВідео

15:20

У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграФото

15:18

Україна виділила 10,5 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19: понад 80% всіх грошей вже витратилиВідео

15:16

Щастя, любов на все життя і фінансова удача: названо знаки Зодіаку, яким пощастить в 2022 роціВідео

15:13

Коментар Ротару про Крим спровокував скандал у РосіїВідео

15:04

У Польщі зарізали 33-річного українцяВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти