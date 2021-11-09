В Україні викинули півмільйона доз вакцини AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca / Reuters

Міністерство охорони здоров'я України утилізувало 500 000 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Як повідомили в МОЗ, це пов'язано із закінченням терміну їх придатності.

У відомстві уточнили, що станом на 1 листопада в країні залишалося близько півмільйона доз вакцин, термін придатності яких підходив до кінця вже 31 жовтня.

Всі вакцини були вилучені з пунктів і центрів вакцинації.

"Точна кількість прострочених доз стане відома після перерахунку препаратів", - повідомляє МОЗ України.

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Станом на 9 листопада в Україні доступні сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca - їх термін придатності завершиться вже через кілька тижнів.

У МОЗ зазначають, що ці препарати будуть використовуватися для вакцинації в якості першої та другої дози.

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Нагадаємо, бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступна жителям України після перетину позначки в 50% вакцинованих громадян, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

А 8 листопада на територію України привезли нову партію американської вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Препарат прибув в країну на вихідних. Загальна кількість вакцин - 1 400 000 доз. Вакцина придбана за рахунок держбюджету.

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