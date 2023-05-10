Бійці ЗСУ розбили окупантів Росії під Бахмутом: ворог втік і зазнав великих втрат

Незважаючи на втечу частини регулярної армії окупантів Росії з-під Бахмута Донецької області, ворожі сили досі намагаються наступати на даному напрямку.

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Бійці 77-ї аеромобільної бригади показали кадри з Бахмута / Фото: скріншот ТСН

Бійці сил оборони України під Бахмутом розбили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади російської окупаційної армії. Українським військам на південних підступах до міста вдалося відвоювати 3 кілометри землі. У бою росіяни втратили щонайменше 500 своїх бійців.

Як повідомляє ТСН, військові 77-ї аеромобільної бригади ЗСУ передали журналістам відео, на якому видно вогонь у Бахмуті.

Російських окупантів 72-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ розгромили бійці 3-ї окремої штурмової бригади української армії. Військам України вдалося звільнити 3 кілометри своєї землі. Частину окупантів взяли в полон.

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Війська РФ за підсумками бою втратили мінімум 500 своїх солдатів.

Підкреслюється, що окупанти, як і раніше, намагаються захопити Бахмут і завдають ударів по місту авіабомбами. Незважаючи на втечу окремих частин загарбників, ворожі війська здійснюють спроби наступу, які відбивають бійці сил оборони України.

ЗСУ розгромили окупантів РФ під Бахмутом

Командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький 10 травня розповів про те, що українські військові під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади російських окупантів.

"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти цієї бригади, розбита бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - повідомив Білецький.

У DeepState уточнили, що атаку з українського боку підтримував танк. У окупантів було більше військової техніки, але їм це не допомогло.

Також відомості підтвердили і в 3-й ОШБр.

"За дві доби атакуючих дій на південно-західних околицях міста, штурмовики 3-ї ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанти, ще 87 — на півдорозі до згаданих раніше (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед них є і "вагнерівці". Також станом на сьогоднішній день маємо 5 полонених росіян", - підкреслили в бригаді.

Дивіться відео про те, як бійці ЗСУ розгромили російських окупантів під Бахмутом

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