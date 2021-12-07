Війська НАТО в Україні та летальна зброя для ЗСУ: у США закликали завдати удару по планах Путіна

Війська НАТО і летальна зброя США в Україні допоможуть попередити агресію РФ - американський політик / УНІАН

Країнам НАТО слід розмістити свої війська в Україні, а США повинні передати Києву більше летальної зброї. Такі заходи повинні посприяти стримуванню Росії від військового вторгнення. Президент РФ Володимир Путін будує плани щодо збереження впливу Москви на ближньому зарубіжжі, а тиск на Україну – тільки частина плану. Про це заявив радник 45-го президента США з національної безпеки Джон Болтон.

У інтерв'ю Радіо Свобода він сказав про те, що військова допомога Україні у вигляді розміщення військ Альянсу на території країни і надання додаткових партій летальної зброї допоможе стримати Росію від можливої військової операції.читайте такожВійськова атака РФ на Україну і діалог Байдена з Путіним: у США оголосили про плани щодо захисту Києва

"Нам потрібно переконатися, що ціна буде настільки високою, що Путін і його радники вважатимуть це неприйнятним. Я думаю, що це спосіб стримати військові дії, які здаються настільки неминучими", - зазначив Болтон.

Також американський політик вважає, що у президента Росії Володимира Путіна є спеціальна стратегія, реалізація якої спрямована на збереження російського впливу в країнах ближнього зарубіжжя. Україна тільки частина такого плану.

Джон Болтон підкреслив, що Росія продовжує чинити тиск на Україну, Білорусь, Молдову, Грузію, Вірменію та Азербайджан. Тому в Північноатлантичному альянсі повинні ухвалити рішення про включення цих країн до колективного блокк безпеки Заходу.

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Позиція США щодо ситуації з військами РФ біля кордонів України

Державний секретар Ентоні Блінкен зробив заяву про те, що США впровадять нові санкції проти Росії у разі військового вторгнення в Україну. Вашингтон застосує рішучі заходи, які до цього моменту задіяні не були.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст сказав, що Штати готові підтримати Київ військовою технікою і новими санкціями щодо Росії. За його словами, якщо Москва все ж таки зважиться на військову атаку проти Києва, запуску газопроводу Північний потік-2 не буде.

Президент США Джо Байден 7 грудня проводить перемовини з главою Кремля Володимиром Путіним. У Білому домі заявляли, що він має намір заявити російському главі держави про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

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