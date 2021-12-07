УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Війська НАТО в Україні та летальна зброя для ЗСУ: у США закликали завдати удару по планах Путіна

7 грудня 2021, 18:00

Агресія Москви проти Києва - частина планів президента РФ Володимира Путіна щодо збереження впливу на ближньому зарубіжжі, сказав Джон Болтон.

Україна США
Війська НАТО і летальна зброя США в Україні допоможуть попередити агресію РФ - американський політик / УНІАН

Країнам НАТО слід розмістити свої війська в Україні, а США повинні передати Києву більше летальної зброї. Такі заходи повинні посприяти стримуванню Росії від військового вторгнення. Президент РФ Володимир Путін будує плани щодо збереження впливу Москви на ближньому зарубіжжі, а тиск на Україну – тільки частина плану. Про це заявив радник 45-го президента США з національної безпеки Джон Болтон.

У інтерв'ю Радіо Свобода він сказав про те, що військова допомога Україні у вигляді розміщення військ Альянсу на території країни і надання додаткових партій летальної зброї допоможе стримати Росію від можливої військової операції.читайте такожВійськова атака РФ на Україну і діалог Байдена з Путіним: у США оголосили про плани щодо захисту Києва

"Нам потрібно переконатися, що ціна буде настільки високою, що Путін і його радники вважатимуть це неприйнятним. Я думаю, що це спосіб стримати військові дії, які здаються настільки неминучими", - зазначив Болтон.

Також американський політик вважає, що у президента Росії Володимира Путіна є спеціальна стратегія, реалізація якої спрямована на збереження російського впливу в країнах ближнього зарубіжжя. Україна тільки частина такого плану.

Джон Болтон підкреслив, що Росія продовжує чинити тиск на Україну, Білорусь, Молдову, Грузію, Вірменію та Азербайджан. Тому в Північноатлантичному альянсі повинні ухвалити рішення про включення цих країн до колективного блокк безпеки Заходу.

Реклама

Позиція США щодо ситуації з військами РФ біля кордонів України

Державний секретар Ентоні Блінкен зробив заяву про те, що США впровадять нові санкції проти Росії у разі військового вторгнення в Україну. Вашингтон застосує рішучі заходи, які до цього моменту задіяні не були.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст сказав, що Штати готові підтримати Київ військовою технікою і новими санкціями щодо Росії. За його словами, якщо Москва все ж таки зважиться на військову атаку проти Києва, запуску газопроводу Північний потік-2 не буде.

Президент США Джо Байден 7 грудня проводить перемовини з главою Кремля Володимиром Путіним. У Білому домі заявляли, що він має намір заявити російському главі держави про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії НАТО новини США Джон Болтон новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Війська НАТО в Україні та летальна зброя для ЗСУ: у США закликали завдати удару по планах Путіна». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Простіше нікуди: як очистити чавунну, керамічну та сковорідку з антипригарним покриттямПростіше нікуди: як очистити чавунну, керамічну та сковорідку з антипригарним покриттям Долар по 60 гривень: експерт дав лячний прогноз і назвав причинуДолар по 60 гривень: експерт дав лячний прогноз і назвав причину Гола зірка Жіночого Кварталу загіпнотизувала шанувальників розкішним тіломГола зірка Жіночого Кварталу загіпнотизувала шанувальників розкішним тілом Прикмети на 5 грудня: що не можна робити в Прокоп'єв день і як не потрапити в бідуПрикмети на 5 грудня: що не можна робити в Прокоп'єв день і як не потрапити в біду Долар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальваціїДолар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальвації
18:10

Найніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душу

18:07

"Надамо підтримку, яку Україна попросить": у Польщі пообіцяли допомогти у разі нападу Росії

18:06

MELOVIN зізнався, чому не дає концерти в Росії: "Стрьомно!"Відео

18:00

Війська НАТО в Україні та летальна зброя для ЗСУ: у США закликали завдати удару по планах ПутінаВідео

17:56

Путін стягнув війська до України і погрожує вторгненням: США готують сценарій порятунку громадянВідео

Реклама
17:55

В Україні зупинилося зростання цін на найпопулярніший продуктВідео

17:30

Стартували переговори Байдена та Путіна: обговорюють Україну та стабільність між країнамиВідео

17:12

Дива не сталося: зниклого у горах на Закарпатті чоловіка знайшли мертвимФото

17:12

Прикмети на 8 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:03

Військова атака РФ на Україну і зупинка Північного потоку-2: Шольц зробив попередження МосквіВідео

17:02

Як долати постковідний синдром: три поради від психотерапевта

16:44

Росія стягує танки до лінії розмежування на Донбасі – розвідка

16:42

НКРЕКП під виглядом захисту споживачів сприяє монополізації ринку природного газу - експерт

16:37

Гороскоп на 2022 рік для Діви: вигідні можливості, непередбачені витрати та найкращі дніВідео

16:30

У Рівному жінка намагалася врятувати чоловіка і проткнула його ножем

16:29

Комаровський назвав штам коронавірусу, який зараз найбільше загрожує українцямВідео

16:20

Листя буде зеленим і пишним, а жовтизна зникне: простий рецепт "живої води" для кімнатних квітівВідео

16:16

"Зганьбилася на всю країну": Злату Огнєвіч звинуватили в самопіарі на шоу Холостячка

15:58

Учені назвали винуватця всіх пандемій на Землі

15:48

1+1 покаже новий серіал Крила кохання, головну героїню у якому озвучить відома українська акторка Ксенія МішинаВідео

Реклама
15:36

Ціна "борщового набору" за рік зросла майже втричі: експерти пояснили причиниВідео

15:31

В Україні "накрутять" ціни на улюблений фруктВідео

15:29

Новий зліт комунальних тарифів: подорожчає опалення, газ і електрикаВідео

15:26

Біля Дніпра завершилося "Велике будівництво" яскравого садочка на місці колишнього пустиря

15:15

Цих діагнозів насправді не існує: Комаровський розвінчав міфи про три популярні хвороби

15:00

Грошова удача, міцне здоров'я і щасливі стосунки: 3 знака, яким неймовірно пощастить в Новому році 2022

14:59

У Києві радитимуться, як протидіяти наступу РФ

14:57

Долар штурмує нову висоту: валютний курс йде "на зліт"Відео

14:38

Гаряча фіналістка Танців з зірками в купальнику засвітила голі сідниці на тріскучому морозі

14:37

Двоє дітей підірвалися на бомбі, яку змайстрував їх дідусь: суд поставив крапку в резонансній справіВідео

14:35

У Черкаській області чоловік по-звірячому зґвалтував 7-річну родичку і знімав все на відеоВідео

14:07

Дітей від пневмококу щеплюватимуть безкоштовно: МОЗ хоче доповнити календар вакцинаціїВідео

14:02

Смачний печінковий торт на Новий рік 2022: найпростіший рецепт за 15 хвилин

13:59

Напад Росії на Україну і "червоні лінії" : у Кремлі назвали сценарій діалогу Путіна з БайденомВідео

13:49

Аркадій Бабченко. Перша поразка Путіна і вікно можливостей для УкраїниВідеоблоги

13:44

Збив жінку і не підпускав лікарів: за поліцейського в Одесі взялося ДБРВідео

13:32

Смертельна ДТП під Черніговом: стали відомі версії причин аваріїВідео

13:23

Представники Марини Хлєбникової дали офіційний коментар про стан співачки після пожежі

13:00

Гороскоп на завтра 8 грудня 2021: Ракам - суперниця, Дівам - дивовижні події, Рибам - ворогиВідео

12:56

В Україні можуть збільшити штрафи за борги з комуналки: деталі

Реклама
12:54

Кого Байден призначить послом США в Україні: стало відоме ім’я кандидатури

12:53

Вдарить мороз, завалить снігом: синоптик розповіла, де і коли чекати крижане "пекло"Відео

12:50

Економічний паспорт українця: хто отримає 620 тисяч від держави і куди їх можна витратитиВідео

12:28

Ім'я, вік, хвороби і група крові: у Дніпрі стали видавати спеціальні браслети з QR-кодомВідео

12:15

Подарунок на Новий рік 2022 для кота: чим порадувати пухнастого улюбленця - ідеї презентів

12:11

Екс-Холостяк Макс Михайлюк збив людину в центрі КиєваВідео

12:02

Сумщина збирається перевиконати план "Великого будівництва" на місцевих дорогах

11:40

ДТП з 19-ма загиблими та пораненими під Черніговом: зросла кількість жертвВідео

11:25

Середня зарплата в Україні - до 19 тисяч гривень: у Кабміні зробили прогноз на найближчі 3 рокиВідео

11:23

Україну накриє густий туман: в яких областях погіршиться погода

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти