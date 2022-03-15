У війні намітився серйозний успіх, ми перейшли в контрнаступ - Арестович

Арестович висловився про війну / УНІАН

Радник керівника офісу президента України Олексій Арестович розповів про серйозний успіх армії в протистоянні окупантам. ЗСУ перейшли в контрнаступ.

"У нас все прийшло в рух. Рух полягає в тому, що Головнокомандувач ЗСУ Залужний оголосив, що ми перейшли в контрнаступ на багатьох місцях. Підтягнули резерв, і це відповідає істині. Серйозний успіх намітився під Києвом, серйозний успіх намітився під Харковом - ми з П'ятихаток вибили противника і перейшли до контрнаступу. І на півдні в районі Миколаєва і Херсона, по цій лінії, намітився дуже серйозний успіх. Я думаю, подробиці повідомить Генеральний штаб, не будемо його випереджати, і президент - у нього право першого голосу. Завтра у нас буде можливість описати цей успіх, але успіх намітився дуже серйозний, відразу можу сказати", - сказав Арестович під час інтерв'ю Фейгіну.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України знищили військового пілота окупантів РФ підполковника Олексія Хасанова (родом з Брянської області).

Російського окупанта збили у небі над Україною ще 5 березня.

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