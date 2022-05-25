Війна в Україні - початок Третьої світової, яку не переживе цивілізація: Сорос зробив прогноз

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Легендарний американський Комерсант і мільярдер Джордж Сорос вважає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну, цілком ймовірно, фактично початок Третьої світової війни, яку західна цивілізація може не пережити. Свою думку він висловив, виступаючи в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє агентство Reuters.

"Найкращим і, можливо, єдиним способом зберегти нашу цивілізацію є перемогти Путіна якомога швидше", — підкреслив Сорос.

Мільярдер впевнений, що всі інші проблеми, які займають уми людства – боротьба з пандемією коронавірусу і зміною клімату, недопущення ядерної війни, підтримка глобальних інституцій – повинні відійти на другий план у цій боротьбі проти можливої Третьої світової війни.

За словами Сороса, Путін, який говорить, що" спецоперація " в Україні йде за планом, тепер напевно вважає власне вторгнення помилкою і готується до мирних переговорів.

"Але перемир'я недосяжне, тому що йому не можна довіряти. Чим слабкіше Путін, тим більш непередбачуваним він стає", - вважає мільярдер.

Сорос також дав рекомендацію офіційному Брюсселю - мовляв, в Євросоюзі повинні зрозуміти: Путін може відключити російський природний газ, на який припадає близько 40% потреб Європи, "поки це дійсно боляче".

"Я не можу передбачити результат, але в України безперечно є шанси на боротьбу", — підсумував комерсант.

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Нагадаємо, раніше Джордж Сорос стверджував, що президент КНР Сі Цзіньпін дав карт-бланш президенту РФ Володимиру Путіну на вторгнення в Україну.

За його словами, вторгненню 24 лютого передувала тривала зустріч між Путіним і Сі Цзіньпіном, після якої вони оприлюднили ретельно підготовлений документ розміром п'ять тисяч слів, в якому оголошувалося про тісне партнерство між двома країнами".

Сорос вважає, що даний документ сильніше будь-якого договору, тому він вимагав проведення детальних переговорів - причому сильно заздалегідь.

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