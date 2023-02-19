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Китай може надавати РФ форму і бронежилети для наступу окупантів в Україні - ЗМІ

19 лютого 2023, 07:35
Білий дім також стурбований, що Пекін розглядає можливість відправки Росії летальної допомоги.
Путін, Сі Цзіньпін
Володимир Путін і Сі Цзіньпін / kremlin.ru

Китай може надавати Росії нелетальну військову допомогу, зокрема форму або навіть бронежилети для весняного наступу. Що стосується летальної допомоги, то переговори з цього приводу між Москвою та Пекіном тривають. Про це пише видання NBC News з посиланням на чотирьох американських чиновників.

Зазначається, що Китай вже надав певну допомогу Росії, зокрема підтримавши російські кампанії з дезінформації та просуваючи російські наративи про війну. Однак нова допомога є більш відчутною та призначена для використання російськими військами в Україні.

Білий дім також стурбований, що Пекін розглядає можливість відправки Росії летальної допомоги.

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"Ми чітко висловили свою стурбованість щодо летальної допомоги. Ми ще не бачили, щоб вони переступили цю межу, але ми не думаємо, що вони припинили це обговорювати", – повідомило джерело.

За словами співрозмовника NBC News, Китай намагається діяти непомітно, а останні тенденції вказують на потенційно відчутнішу підтримку китайським урядом армії РФ.

Одне з джерел повідомило, що допомога Китаю РФ була суттєвою частиною розмови під час зустрічі Державного секретаря США Ентоні Блінкена з головним дипломатом Китаю Ван І після Мюнхенської конференції з безпеки.

За даними видання, Блінкен та інші офіційні особи США на конференції в Мюнхені ділилися з партнерами інформацією про китайську допомогу Росії.

"Ми дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання смертоносної підтримки Росії в її агресії проти України. І я ясно дав зрозуміти, що це матиме серйозні наслідки в наших відносинах", - сказав Блінкен.

NBC News відзначило, що поки невідомо, чи порушує підтримка Китаю Росії будь-які санкції та чи запровадять США санкції або обмеження щодо Пекіна.

Як повідомляв Глравред, раніше видання Financial Times з посиланням на власні джерела в уряді КНР писало, що російський диктатор Володимир Путін не попереджав китайського лідера Сі Цзіньпіна про свої плани напасти на Україну.

Нагадаємо, у грудні 2022 року голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін зробив заяву з приводу війни Росії проти України. Він вважає, що необхідно проводити мирні переговори.

Інші новини:

війна в Україні Ентоні Блінкен китайський коронавірус
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