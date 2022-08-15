Волкер пояснив скандальні заяви Трампа про Україну / колаж УНІАН

Протягом наступних двох років все світове повідомлення побачить потужну підтримку України з боку США. Про це заявив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Главком".

"Ще рано передбачати, що станеться через два роки. А щодо середньострокових виборів незалежно від того, чи отримають республіканці більшість в Палаті представників або в Сенаті, 80% республіканців і демократів в обох палатах твердо підтримують Україну. І скоро ми побачимо ще один пакет допомоги, який буде схожий за своїми масштабами до того, що ми мали в цьому році", – говорить він.

Після проміжних виборів в американські Конгрес і Сенат в листопаді 2022 року, навіть отримавши більшість, республіканці навряд чи зажадають скорочення військової допомоги Києву, говорить Волкер.

"У США не обговорюється питання про співчуття до України, а такі питання, Як: чи потрібно нам піти на прямий конфлікт з Росією, скільки це буде коштувати, як довго це триватиме", – зазначив дипломат.

Волкер також пояснив, чому останнім часом деякі впливові американські ЗМІ (в першу чергу, The New York Times) повторюють тези кремлівської пропаганди. Зокрема, дипломат підкреслив-про Українську державу зараз подається дуже багато інформації. Серед іншого - і такий, щоб "дискредитувати людей або створити тертя між країнами".

Волкер також порадив сприймати такі відомості вкрай обережно. А з приводу Адміністрації президента США Джо Байдена він особливо додав - з боку Білого дому не бачить ніякого коливання в підтримці офіційного Києва у війні проти РФ.

Нагадаємо, раніше керівник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що головною метою лідера країни-агресора Володимира Путіна є повний контроль над Україною, але для зриву його планів необхідно виконати три умови.

Він зазначив, що "тільки негайна і неминуча розплата за злочинні дії, сила української армії і сила волі західного світу зможе зупинити вбивцю".

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