Військовий експерт пояснив, за яких умов у Росії оголосять мобілізацію / Колаж фото УНІАН та Reuters

Влада Росії, країни-окупанта, будуть готові оголошувати масову мобілізацію в країні тільки тоді, коли українські війська розіб'ють росіяни і повернуть Києву контроль над півостровом Крим. Про це розповів в ефірі Радіо НВ військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде.

"Я вважаю, що на даний момент немає сенсу РФ ні вдаватися до застосування тактичної ядерної зброї, ні вдаватися до мобілізації. РФ спробує вирулити, знизити рівень ескалації. Тому що російська армія має величезні проблеми як з обороною, так і з боєготовністю своїх збройних сил. Ескалація цього конфлікту шляхом додавання нових ресурсів ні до чого не призведе. РФ самій потрібен перепочинок. Але ситуація може змінитися, якщо українська армія в перспективі почне бойові дії на території РФ, або вдасться до силової деокупації Криму. Ось це може послужити поштовхом, як для застосування тактичної ядерної зброї, так і оголошенню часткової або повної мобілізації", ‒ сказав він.

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Нагадаємо, раніше, в середині березня, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що Росія почала мобілізацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в окупованому Криму. Російським загарбникам не вистачає ресурсів для продовження наступу на Україну.

"Наступ захлинувся. Фактично не вистачає ресурсів і сил для продовження наступу. Зараз спостерігається підвезення нових підрозділів, абсолютно з усієї Росії. Проходить те, що називається прихованою мобілізацією, мобілізується все населення, на жаль, наших тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і незаконно анексованого Криму", - зазначив Буданов.

Крім цього, Росія перекидає нові підрозділи зі східного і Центрального військових округів.

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