УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Військовий експерт пояснив, за яких умов у Росії оголосять мобілізацію

29 квітня 2022, 01:57

Як каже військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде, є як мінімум дві умови, при яких путінський режим все ж зважиться на мобілізацію в РФ.

Росіяни, окупанти
Військовий експерт пояснив, за яких умов у Росії оголосять мобілізацію / Колаж фото УНІАН та Reuters

Влада Росії, країни-окупанта, будуть готові оголошувати масову мобілізацію в країні тільки тоді, коли українські війська розіб'ють росіяни і повернуть Києву контроль над півостровом Крим. Про це розповів в ефірі Радіо НВ військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде.

"Я вважаю, що на даний момент немає сенсу РФ ні вдаватися до застосування тактичної ядерної зброї, ні вдаватися до мобілізації. РФ спробує вирулити, знизити рівень ескалації. Тому що російська армія має величезні проблеми як з обороною, так і з боєготовністю своїх збройних сил. Ескалація цього конфлікту шляхом додавання нових ресурсів ні до чого не призведе. РФ самій потрібен перепочинок. Але ситуація може змінитися, якщо українська армія в перспективі почне бойові дії на території РФ, або вдасться до силової деокупації Криму. Ось це може послужити поштовхом, як для застосування тактичної ядерної зброї, так і оголошенню часткової або повної мобілізації", ‒ сказав він.

читайте такожПутін влаштував ідеальний шторм: як масова мобілізація доб'є Росію

Нагадаємо, раніше, в середині березня, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що Росія почала мобілізацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в окупованому Криму. Російським загарбникам не вистачає ресурсів для продовження наступу на Україну.

"Наступ захлинувся. Фактично не вистачає ресурсів і сил для продовження наступу. Зараз спостерігається підвезення нових підрозділів, абсолютно з усієї Росії. Проходить те, що називається прихованою мобілізацією, мобілізується все населення, на жаль, наших тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і незаконно анексованого Криму", - зазначив Буданов.

Крім цього, Росія перекидає нові підрозділи зі східного і Центрального військових округів.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
мобилизация новини Росії новини України
Реклама
Популярне
Везунчики по життю: названі знаки з сильним янголом-охоронцемВезунчики по життю: названі знаки з сильним янголом-охоронцем Купатимуться в грошах: шість знаків зодіаку стануть улюбленцями долі в травніКупатимуться в грошах: шість знаків зодіаку стануть улюбленцями долі в травні Подружжя чекало дитину: ракета РФ, що потрапила в багатоповерхівку Одеси, вбила молоду паруПодружжя чекало дитину: ракета РФ, що потрапила в багатоповерхівку Одеси, вбила молоду пару Українська акторка оголосила себе "мером" одного з міст на ЗапоріжжіУкраїнська акторка оголосила себе "мером" одного з міст на Запоріжжі "Зробили найбільшу воєнну помилку": Арестович пояснив, чому РФ не візьме ЗСУ в "котел" на Сході"Зробили найбільшу воєнну помилку": Арестович пояснив, чому РФ не візьме ЗСУ в "котел" на Сході
Підтримайте Главред

Останні новини

01:57

Військовий експерт пояснив, за яких умов у Росії оголосять мобілізацію

01:24

"З калібрами проблеми, але є Іскандери": експерт розповів, скільки ще РФ буде бомбити УкраїнуВідео

00:51

Прикмети на 29 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:48

Гороскоп для України: астролог розповіла, як сонячне затемнення круто вплине на хід війниВідео

00:19

Називала українців "фашистами": у Швеції упорота рашистка поплатилася за дикий бешкетВідео

Реклама
00:04

Росія запустила по Києву 5 ракет - ЗеленськийВідео

28 квітня, четвер
23:38

"Як були тупими, так і залишилися": Леді Гага зі сцени обізвала російську владуВідео

23:37

Повалення уряду і нова "конституція": у США розкрили плани РФ щодо УкраїниВідео

23:32

Люди втекли від вибуху: момент попадання російської ракети в Києві потрапив на відеоВідео

23:20

Лобода може повернутися в Росію з концертом у Владивостоці

23:07

Ракетний обстріл по Києву: окупанти потрапили в житловий будинок, багато постраждалихВідео

23:03

"Необстріляний" Гутерреш: чому росіяни вдарили ракетами по КиєвуПогляд

22:43

У Росії знайшли заміну Галкіну: хто став "правильним" фаворитом

22:39

"У нас голова і дві кисті": як у РФ ховають знищених в Україні "бойових бурятів"Відео

22:13

Окупанти завдали ракетного удару по Фастову: всі подробиціВідео

22:09

У Маріуполі загинула 14-річна важкоатлетка: її вбило ворожим снарядом разом з мамою

21:58

Запеклі бої спалахнуть в середині літа: Арестович дав тривожний прогноз і назвав причинуВідео

21:58

У США підтримали ленд-ліз для України: що очікуватиВідео

21:36

Негайно позбавити права вето в Радбезі ООН: Єрмак різко відреагував на ракетний обстріл КиєваВідео

21:31

Рашистів вибивають з передмістя Харкова: ЗСУ зачищають ще одне селищеВідео

Реклама
21:16

Ракетний удар по Києву: з'явилися подробиці про постраждалихВідео

20:59

Ляшко потрапив у ДТП з авто зі спецсигналами і закотив істерику прямо посеред дорогиВідео

20:49

Росія шукає виправдання своєї невдачі в Україні - БайденВідео

20:45

Арестович уточнив, де зараз зосереджені сили російських військВідео

20:41

"Нацизм" і "бандерівці": окупанти РФ планують створити в Україні "Південну Русь"Відео

20:29

Перехід Меркурія в знак Тільця 7-12 травня: кому зі знаків варто бути обережними

20:26

Все в диму: окупанти вдарили по Києву двома ракетамиВідео

20:05

Лідер групи Друга ріка Харчишин показав, що залишилося від його будинку після рашистських обстрілівВідео

19:56

Несподіваний діагноз: психолог розповіла про внутрішній конфлікт у Путіна

19:52

Вибиті зуби і зв'язані руки: під Києвом знайшли понівечене окупантами тіло 29-річного військовогоВідео

19:44

На Запоріжжі підірвали міст, яким окупанти возили техніку з Криму: у росіян почалася паніка

19:37

Окупанти відступили з втратами на двох напрямках: ЗСУ зачищають передмістя ХарковаВідео

19:37

Росія ризикує розв'язати європейську війну, яку вона ніколи не виграєПогляд

18:58

Полегшили завдання ЗСУ: в РФ біля кордону з Україною зіткнулися два військові вертольотиВідео

18:56

Влучний постріл снайпера: боєць ЗСУ показав результат нічного "полювання" на рашистівВідео

18:54

Настають важкі часи: чотири знаки зодіаку можуть залишитися на мілині до кінця 2022 року

18:31

Додому повернулися 13 офіцерів і 20 солдатів ЗСУ: Україна провела новий обмін полоненимиВідео

18:26

Байден виступив з терміновою заявою з приводу війни в УкраїніВідео

18:19

Начальник Генштабу РФ Герасимов особисто прибув до Ізюму командувати війною – ЗМІ

18:13

Правда очі коле: Максим Галкін звільнений з Першого каналу за критику Путіна і війни в Україні

Реклама
18:04

У хатньої робітниці Медведчука під час обшуку вилучили півмільйона доларівВідео

17:58

Вантаж 200 для Севастополя: ЗСУ ліквідували командира з розвідбату морпіхів РФ

17:45

"Війна може затягнутися на роки": НАТО готове весь цей час підтримувати Україну в боротьбі з РФВідео

17:41

Фомін тиждень 2022: значення кожного дня, заборони і традиції

17:33

"Війна проти України - тільки початок": Зеленський назвав фінальну мету РФВідео

17:29

"Ядерна дубина" Путіна заіржавіла: чому Європа перестала боятися бункерного дідаПогляд

17:24

Найсмачніший і корисний сніданок за 2 хвилини: простий рецепт приготуванняВідео

17:19

Популярний російський рок-гурт відмовився виступати "за президента" в Омську

17:17

Винищувачі, ЗРК Patriot і комплекси NASAMS: у ЗСУ назвали озброєння для закриття неба над Україною

17:02

Звірства у Бучі: викрито 10 нелюдів з армії РФ, які катували беззахисних мирних жителівФото

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти