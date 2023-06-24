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"Всередині Кремля щось іскрить": Сотник розповів про наближення хаосу в РФ

Аліна Дембіцька
24 червня 2023, 02:35
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В РФ різні угруповання починають воювати один проти одного і явно щось задумують, зазначив Сотник.
'Всередині Кремля щось іскрить': Сотник розповів про наближення хаосу в РФ
Сотник розповів про наближення хаосу в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

У країні-агресорці Росії триває конфлікт між Міноборони і ПВК Вагнера. До 1 липня всі найманці повинні підписати контракти з відомством. І тут буде два варіанти – або обидві сторони домовляться, або конфлікт продовжиться. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Як зазначив Сотник, Путіну конфлікт Міноборони і Пригожина одночасно як вигідний, так і не вигідний. З одного боку, конфронтація працює на дестабілізацію, але з іншого – зберігається система стримувань і противаг. На Шойгу є Пригожин, а на Пригожина – Шойгу. От вони між собою і конфліктують.

"Звичайно, конфронтація не на користь Путіну. Мені здається, він прийде до Соломонового рішення, коли буде визначено статус так званих ПВК в рамках держави, і Шойгу скажуть: відвали від Пригожина. Подивимося, що станеться. Ситуація дуже хитка – на скотобазі все може статися", - сказав журналіст.

За його спостереженнями, всередині Кремля щось іскрить. Різні угруповання починають воювати один проти одного і явно щось задумують. Можливо, готуються до системного перезавантаження.

"Наразі всі у Кремлі бояться реального контрнаступу України. Ніхто не розуміє, чи був чи не був контрнаступ, чи це була розвідка боєм. Всі дуже напружені і чекають. Потужний удар, наприклад, по Криму, може рішуче перекинути всю конструкцію. Тоді почнеться хаос, який неможливо буде контролювати", - підкреслив Сотник.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Конфлікт Пригожина та Шойгу

Ватажок бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня вирішив піти на публічний конфлікт з главою Міноборони окупантів РФ Сергієм Шойгу і Генштабу Валерієм Герасимовим. Він, використовуючи нецензурну лексику, в жорсткій формі зажадав від них видати бойовикам Вагнера боєприпаси. Пізніше Пригожин вивів своє військове формування з Бахмута.

Днями міністр оборони агресора Росії Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким всі так звані "добровольчі формування" повинні перейти під контроль Міноборони. Пригожин сказав, що нічого не буде підписувати. Свою заяву він повторив і після того, як директор РФ Путін натякнув, що контракти повинні підписати всі.

"Всі накази і укази, які формує Шойгу, стосуються тільки працівників міноборони і на військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не буде підписувати ніяких контрактів з Шойгу", - підкреслив Пригожин.

Як зазначив політичний філософ Олександр Морозов, диктатор Володимир Путін і його найближче оточення не прагнуть до регулювання або припинення конфлікту між Євгеном Пригожиним і Міноборони РФ. За його словами, система влади Путіна не настільки централізована, як вважають багато хто.

Дивіться повне інтерв'ю Олександра Сотника спеціально для Главреда:

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