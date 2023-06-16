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Між військами РФ і ПВК Вагнера може спалахнути війна: експерт зробив прогноз

Андрій Ганчук
16 червня 2023, 15:51 оновлено 16 червня, 16:19
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Глава Росгвардії РФ Золотов може дотримуватися своєї позиції в конфлікті Пригожина з керівництвом Міноборони окупантів, вважає Олександр Морозов.
Між військами РФ і ПВК Вагнера може спалахнути війна: експерт зробив прогноз
Всі силовики РФ можуть об'єднатися проти ПВК Вагнера - експерт / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот соцмережі

Політична система країни-окупанта Росії потрапила в хаос. У такій ситуації російська армія може в рамках бойових дій зіткнутися з бандформуванням ПВК Вагнера. Російські силовики об'єднаються, щоб ліквідувати загрозу з боку конкуруючого військового формування Пригожина, проте своя позиція в конфлікті може бути у глави Росгвардії Золотова. Про це заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в нинішній ситуації військовий конфлікт між військами Міноборони РФ і бойовиками Вагнера є ймовірним сценарієм.

За словами експерта, тоді всі російські силовики об'єднаються проти бойовиків Пригожина, щоб ліквідувати загрозу.

"В умовах хаосу, в який занурилася система влади у Росії, ймовірність випадкових зіткнень дуже велика. Якщо такий конфлікт між Міноборони і ПВК Вагнера все ж відбудеться, російські державні силові структури миттєво об'єднаються, щоб купірувати загрозу", - вважає Морозов.

Також він додав, що в конфлікті Пригожина і Міноборони своя позиція може бути у керівника Росгвардіі Золотова.

"Є чутки, що Пригожин в дружніх стосунках з керівником Росгвардіі Золотовим. Можливо, у Золотова є своя позиція з цього питання, або він з ревнощів давно дивиться на Шойгу злими очима. Адже ми пам'ятаємо, що в один з періодів Шойгу позиціонувався як найближча до Путіна людина. Їхні поїздки до тайги показували всьому світу. Безумовно, подібні речі могли викликати ревнощі і обурення у багатьох з найближчого оточення Путіна. Обстановка така, що можуть бути різні сценарії. Втім, якщо з'являться ознаки хаосу і небезпеки у великих містах, все буде придушено. Силові можливості Росії настільки великі, що хаосу на вулицях не допустят", - підкреслив Олександр Морозов.

Конфлікт Пригожина і Міноборони РФ

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня пішов на публічний конфлікт з керівництвом Міноборони російських окупантів Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

Він звернувся до них з нецензурною лексикою і вимагав поставити боєприпаси своєму бандформуванню.

Міністр оборони агресора РФ Сергій Шойгу днями підписав наказ, згідно з яким всі російські ПВК повинні перейти в підпорядкування його відомства.

Пригожин відмовився підписувати контракти з Міноборони.

"Всі накази і укази, які формує Шойгу, стосуються тільки працівників Міноборони і на військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не буде підписувати жодних контрактів з Шойгу", - підкреслив Пригожин.

Дивіться відео, в якому Морозов розповів, як ослаб Путін:

Інші новини:

Міноборони РФ ПВК Вагнер Олександр Морозов
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