Замість броні: у РФ мобілізованим видали православні "свічки захисту"

Замість відповідної підготовки і нормального забезпечення мобілізованим в армію окупантів в Пермській області видали "свічки захисту".

Свічка, свічка захисту / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Новомобілізованим російським окупантам замість належного захисного спорядження видали "свічки захисту". Про це пишуть ЗМІ з країни-агресора Росії.

Повідомляється, що інцидент стався в черговому російському ведмежому кутку – в Пермському краї. Причому навіть до таких "свічок захисту" зробили "інструкції по використанню". І цей текст сповнений релігійним мракобіссям найнижчого штибу. Плюс там навіть є груба орфографічна помилка "сдесь" замість "здесь".

Загалом, новомобілізованим радять запалювати в бою і тоді нібито жодна куля або осколок снаряда в них не потрапить.

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Самі новоспечені солдати армії агресора таким станом речей дуже розлючені. І, до того ж, скаржаться на те, що їм видали "другосортну" форму, в той час як контрактники отримали нове обмундирування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося - щоб уберегти свої бойові літаки від чергової "бавовни" російські окупанти йшли на відчайдушні заходи. наприклад, Саратовська єпархія РПЦ передали ікону Миколи Чудотворця на авіабазу "Енгельс".

Керівництво місцевої авіаційної дивізії армії окупантів подякувало РПЦ за "цінний подарунок" і навіть похвалилося − мовляв, з передачею ікони "вороги нашої держави будуть розбиті".

Пізніше повідомлялося про те, що Збройні сили України ліквідували вчителя російської православної гімназії Олександра Сухорукова.

"Учитель православної гімназії (філії ФСБ) читець Олександр Сухоруков почув голос згори і вирішив вступити в ПВК "Дембель" (Вагнер). За традицією успішно демобілізований", - писав тоді офіцер ЗСУ та блогер Анатолій "Штірліц" Штефан.

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