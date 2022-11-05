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Встиг повоювати аж 1,5 години: російський окупант установив "рекорд" в Україні

5 листопада 2022, 17:17

Окупант став "рекордсменом" із бойових дій, адже від моменту прибуття мобілізованого на фронт до потрапляння в полон минуло лише півтори години.

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Перед потраплянням у полон окупант зазнав поранення / Скріншот з відео

Збройні сили України взяли в полон 27-річного окупанта, мобілізованого із Псковської області РФ. Загарбник установив своєрідний "рекорд", оскільки від моменту підготовки "мобіка" до першого бою й потрапляння до рук українських військових минуло лише півтори години.

Про це полонений загарбник розповів в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Карпенку. Відео доступне на YouTube-каналі його колеги Володимира Золкіна.

Полоненого окупанта звати Роман Олександрович Димиденков (у соцмережах – Роман Правдін). Він із міста Великі Луки Псковської області. До мобілізації працював на заводі, має сім’ю.

"Це рекордсмен із бойових дій. Найшвидший старт і найшвидше потрапляння в полон: від моменту, як його підготували, привезли на позицію – півтори години й полон", - зазначив Карпенко.

На кадрах видно, що полонений "рекордсмен" із подряпинами на обличчі лежить на ліжку і не встає протягом усієї розмови з журналістом. Як пояснив сам Димиденков, перед полоном він зазнав поранення – пересуватися може, але лікарі рекомендували йому постільний режим.

Нагадаємо, раніше українські військові взяли у полон російського окупанта Максима Сціпина. Його мобілізували 3 жовтня та відправили на війну після двох поїздок на полігон. Окупантам видали старе озброєння, а на фронті майже не годували. Коли окупант потрапив в український полон, то він розплакався через те, що до нього дуже добре ставились та гарно годували.

Також Главред повідомляв, що російські окупанти настільки бояться міці Збройних сил України, що вже добровільно здаються в полон. Так, у Луганській області десантникам 25-ї окремої повітряно-десантної бригади здалися в полон відразу 12 російських військовослужбовців. Більшість полонених – це мобілізовані з Бєлгородської області РФ, ще двоє – із Липецька і Владимира.

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