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"Росія нам не друг": в уряді Орбана раптово заявили про підтримку України

Аліна Дембіцька
20 квітня 2023, 18:47 оновлено 20 квітня, 18:47
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Гергей Гуляш заявив, що РФ може стати союзником Угорщини, якщо буде дотримуватися міжнародного права.
'Росія нам не друг': в уряді Орбана раптово заявили про підтримку України
В уряді Орбана раптово заявили про підтримку України / колаж фото УНІАН

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана несподівано висловив підтримку України. У Будапешті кажуть, що країна-агресорка Росія не є другом для Угорщини.

Як пише 24.hu, відповідну заяву зробив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуляш. Він підкреслив, що Угорщина висловлює свою підтримку Україні. Водночас, за його словами, РФ може стати союзником Угорщини, якщо буде дотримуватися міжнародного права.

"Ми серед тих, хто підтримує Україну. Росія – наш партнер, а не друг, Америка – наш союзник, а наші союзники – наші друзі. Для того, щоб Росія була нашим другом, необхідно поважати міжнародне право", - підкреслив Гуляш.

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Він також прокоментував заяву Орбана про те, що України "не існує" у фінансовому плані. За словами Гуляша, це зрозуміло, що економіці України необхідна підтримка, щоб функціонувати в умовах війни з РФ. Він також зауважив, що невідомо, що сталося б з Україною, якби Київ не отримував фінансової допомоги.

Скандальні заяви Орбана

Раніше Віктор Орбан заявляв, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима. При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Окрім того, в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття і Трансільванія. Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок.

Також у лютому прем'єр Угорщини заявив, що на сході його країна межує з росіянами. При цьому Орбан "забув" про Україну.

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