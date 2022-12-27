'Володар кінця': Путін подарував лідерам СНД вісім кілець, одне залишив собі - кращі меми

Путін подарував главам країн СНД новорічні кільця з символікою співдружності. Вони виготовлені з металу, схожого на біле та жовте золото.

Путін подарував лідерам СНД вісім кілець / колаж https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін не придумав нічого не кращого, ніж подарувати учасникам неформального саміту країн СНД, який проходить в країні-агресорі, РФ, дорогі персні. Як видно на оприлюднених знімках і відеороликах, кільця з символікою СНД зроблені з металу, схожого на біле і жовте золото.

Подарунки отримали президент Азербайджану Ільхам Алієв, Казахстану — Касим-Жомарт Токаєв, Киргизії — Садир Жапаров, Таджикистану — Емомалі Рахмон, Туркменії — Сердар Бердимухамедов, Узбекистану — Шавкат Мірзієєв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Єдиним, до речі, хто надітий перстень відразу на палець, виявився білоруський диктатор Олександр Лукашенко. А одне кільце ватажок кремлівського режиму Володимир Путін залишив собі.

Природно, що користувачі Мережі негайно почали робити меми і фотожаби – проводячи паралелі між путінським подарунком і легендарною фентезі-сагою Джона Р.Р. Толкієна "Володар кілець". Там головний лиходій, Чорний володар Саурон за допомогою кілець влади спробував підпорядкувати людей своїй волі.

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Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначали, що Путін намагається виправдатися перед росіянами і зняти з себе відповідальність за війну, яку він розв'язав проти України. Тому останнім часом він робить заяви про те, що Росія нібито хоче якнайшвидше закінчити бойові дії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вжив слово "війна". Так, глава Кремля визнав, що його армія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію". Крім того, Путін заявив, що нібито Росія прагне до закінчення війни.

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