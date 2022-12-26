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Путін хоче знищити системи Patriot в Україні іранськими ракетами і дронами – Forbes

26 грудня 2022, 06:47
Диктатор РФ може провести масштабну операцію, запустивши по місцю розгортання ЗРК Patriot велику кількість дронів-камікадзе.
ЗРК Patriot, Владимир Путин
Путін може обстріляти системи Patriot в Україні іранськими ракетами і дронами/ Вікіпедія, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін може наказати знищити зенітно-ракетні комплекси MIM-104 Patriot, які Україна отримає від США, запустивши по них іранські ракети і дрони-камікадзе.

Для Путіна така спроба матиме першочергово пропагандистську мету, адже він уже похвалився перед росіянами, нібито РФ може "легко знищити" такі системи. Про це пише видання Forbes.

"Путін може використати надане Іраном озброєння та іранську тактику для спроби знищити українські Patriot. Зокрема, він може спробувати повторити перевірену в боях стратегію, застосовану бойовиками-хуситами проти очолюваних Саудівською Аравією сил під час війни в Ємені", – зазначається у матеріалі.

У статті нагадали, яку саме тактику застосовували хусити. Вони атакували дронами радари зенітно-ракетних комплексів Patriot. Коли були знищені радари, тоді вже ракетами обстрілювали саму систему ППО, адже вона уже не могла перехопити їх.

Як зазначають у виданні, країна-агресорка Росія може випустити по місцю розгортання систем Patriot безпрецедентну кількість дронів, щоб знищити радари, а потім і всю систему.

Зазначається, що у США не очікували перелому у війні після надання Україні систем Patriot. Надання такої зброї частково є символічним і демонструє готовність Вашингтону надалі підтримувати Україну.

Але Путіну важливо знищити такі системи навіть просто з пропагандистською метою, припускають автори матеріалу.

Передача ЗРК Patriot Україні

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати військову допомогу Україні на суму 1 млрд доларів. Також Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

Під час пресконференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.

При цьому російський диктатор Володимир Путін пригрозив "поклацати" Patriot, які США нададуть Україні. Він вважає Patriot "застарілими системами".

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