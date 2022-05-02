Включаючи командира: ціла рота російських солдатів відмовилася воювати в Україні

Російські військові вохле кордонів України, танки / Reuters

Військовослужбовці Російської Федерації продовжують відмовлятися від участі в "спеціальній військовій операції" на території України.

В інформація журналіста Романа Цимбалюка, солдати однієї з рот 21 окремої мотострілецької бригади не захотіли виконувати злочинні накази вищого керівництва.

"Одна з рот 21 окремої мотострілецької бригади (в/ч 12128, Тоцьке-2, Оренбурзька обл.) в повному складі, включаючи командира, відмовилася від вибуття на територію України", - повідомив журналіст.

Варто зазначити, що схожі випадки почастішали останнім часом.

читайте такожЗСУ розбили штурмовий загін "вагнерівців": полонені розповіли багато цікавогоТак, служба безпеки України оприлюднити аудіозапис розмови російських військових, в якому один з окупантів розповідає, що все більше військових РФ починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.

Також перелік відмовників поповнили ще близько 600 бійців з понад 20 військових частин. Вони не збираються брати участь у бойових діях навіть в умовах загрози кримінальної відповідальності. Таких військових вже понад 2200 осіб.

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