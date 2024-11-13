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Війна проти України збагачує найбідніші регіони РФ: WSJ розкрило вражаючі втрати

Юлія Закрепа
13 листопада 2024, 12:57
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Втрати Росії перевищують 600 000 вбитих і поранених, але країна й далі вербує близько 1000 осіб на день.
армия РФ
Війна в Україні збагачує села в Росії / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, flickr

Тези Іноземцева:

  • У Бурятії банківські депозити зросли на 81%
  • Сума виплат сім'ям загиблих у РФ перевищує 150 000 доларів

Аналітики вважають, що війна проти України стала "економічно вигідною" для найбідніших регіонів Росії, де військова служба та смерть на фронті перетворилися на спосіб забезпечити сім'ю.

За даними російського економіста Владислава Іноземцева, сім'я 35-річного військового, який рік повоює, а потім загине, отримає близько 14,5 мільйонів рублів (150 000 доларів). Це більше, ніж він заробив би до пенсії у деяких регіонах РФ, йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal.

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"Піти на фронт і загинути через рік економічно вигідніше, ніж подальше життя людини", - зазначив Іноземцев, назвавши це явище "детономікою".

Росія пропонує військовим зарплату від 210 000 рублів (2140 доларів) на місяць, що втричі перевищує середню по країні. Додатково виплачуються бонуси за участь у наступальних операціях. Загальна сума виплат сім'ям загиблих може перевищувати 150 000 доларів.

Найяскравішим прикладом є Бурятія, де з початку війни загинуло щонайменше 1719 військових. Попри це, банківські депозити в регіоні зросли на 81%, а житлове будівництво - на 32%.

Видання наводить історію 54-річної жительки бурятського села, яка втратила на війні сина та чоловіка. За отримані компенсації вона змогла купити дві квартири в обласній столиці та автомобіль для доньки.

За оцінками Заходу, втрати Росії перевищують 600 000 вбитих і поранених, але країна й далі вербує близько 1000 осіб на день. Британська розвідка повідомляє, що в жовтні російські втрати становили близько 1500 осіб на добу.

Виплати військовим і їхнім сім'ям коштували близько 30 мільярдів доларів за минулий рік, що становить 8% державних витрат РФ. Це призвело до зростання дефіциту бюджету та інфляції, але допомогло Кремлю уникнути нової хвилі мобілізації.

Втрати РФ на війні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що російські окупанти зазнали рекордних втрат на одному з напрямків. Черговий контрнаступ російських військ на позиції українських підрозділів у Курській області фактично зазнав невдачі. Українські сили наразі контролюють близько 700 кв. км території в цьому регіоні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив втрати армії РФ у Курській області. За даними головкому ЗСУ, за майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи.

Генерал Олександ Павлюк розкрив катастрофічні втрати росіян на фронті. Під час відбиття агресії РФ з 3 по 10 листопада 2024 року Сили оборони ліквідували понад майже 10 тисяч окупантів та знищили понад 1400 одиниць ворожої техніки.

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