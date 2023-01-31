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ВІЛ-експерименти над ЗСУ: у російській армії видали новий безглуздий фейк

31 січня 2023, 13:45
Російські пропагандисти придумали "експерименти, пов'язані з ВІЛ-інфекцією', які нібито проводили США над бійцями ЗСУ.
Фейк, ВІЛ
У російській армії видали новий безглуздий фейк / колаж фото https://ua.depositphotos.com

Російські пропагандисти - і військові, і цивільні - не втомлюються вправлятися в недоумкуватості і видавати фейки про Україну та ЗСУ. Тепер представник російського Міноборони і начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кирилов сказав про якісь "експерименти, пов'язані з ВІЛ-інфекцією", які нібито проводили США над бійцями ЗСУ.

"Прикладом є експерименти, пов'язані з ВІЛ-інфекцією, які проводилися американськими фахівцями на території України з 2019 року. Зверніть увагу, що в якості цільових груп виступають не тільки "пацієнти з високим ступенем ризику зараження" - засуджені або наркомани, а й представники Збройних сил України", − видав відвертий фейк офіцер армії-агресора.

Однак, заявив Кирилов, росіяни нібито змогли "зупинити реалізацію військово-біологічних програм Вашингтона" в Україні через "активні дії".

Крім того, він заявив − через дії російського Міноборони США довелося перенести "незавершені дослідження" з України в країни Центральної Азії та Східної Європи.

Нагадаємо, раніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив - представник найближчого оточення Путіна по таємних каналах посилає на захід сигнали про бажання домовлятися про мир.

За його словами, настрої в Кремлівській еліті панічні. І нібито найбільш опозиційно налаштований до Путіна шар російського населення - уряд РФ.

До того влада Великобританії запустили новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи - родичі глави РФ.

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