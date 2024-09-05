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Вірять у "мир" Путіна: Австрія запропонувала майданчик для переговорів України

Анна Косик
5 вересня 2024, 16:07
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Федеральний канцлер країни заявив, що заяви президента РФ про відкритість до мирних переговорів взяли до уваги.
Флаги Украины и России, Карл Негаммер
Негаммер переконаний, що мирні переговори мають розпочатися без попередніх умов / Колаж: Главред, фото: Karl Nehammer, ua.depositphotos.com

Австрія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та країною-агресором Росією. Вони мають відбуватися без жодних попередніх умов та на рівних.

Про це в соцмережі X заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер. За його словами, його країна взяла до уваги заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна про нібито відкритість до мирних переговорів з Україною.

Саме через це Негаммер переконує, що Австрія готова слугувати майданчиком для переговорів, як країна, де розташована штаб-квартира ОБСЄ.

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"Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов та на рівних. Австрія буде готова підтримати справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві", – написав він.

Хто такий Карл Негаммер?

Карл Негаммер - австрійський політик, лідер Австрійської народної партії. Федеральний канцлер Австрії з 6 грудня 2021. Міністр внутрішніх справ Австрії із 7 січня 2020 до 6 грудня 2021. Член Національрату з 2017 до 2020 року, пише Вікіпедія.

Можливість мирних переговорів України та Росії

Нагадаємо, що кремлівський рупор Дмитро Пєсков у відповідь на повідомлення іноземних ЗМІ про нібито підготовку до мирного діалогу заявив, що перемовини країни-агресора Росії та України наразі "втратили свою актуальність".

Раніше радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк заявив, що наразі переговори між Україною та Росією не створять основ для справедливого міцного миру. Існує принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України із субʼєктом Путіним на цьому етапі буде порожнім.

Напередодні британський аналітик повідомив, що попри небажання Путін таки може піти на переговори з Україною. Якщо росіянам вдасться до трьох місяців захопити Покровськ, Белл вважає цілком можливим те, що Путін покаже реальну готовність вести переговори про припинення війни.

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Австрія Володимир Путін Україна мирні переговори з Росією
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