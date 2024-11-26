Ймовірність введення військ в Україну: у Британії озвучили справжні наміри

Британія готова і надалі реалізовувати план із підтримки України на практиці.

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Британія приймає на навчання тисячі українських військових / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Леммі:

Позиція Британії щодо відправки військ в Україну не змінилась

Підтримка України залишається пріоритетним напрямком роботи

Більше 45 тисяч українських військових пройшли навчання у Британії

Франція та Велика Британія нібито "не виключають" відправлення своїх військ в Україну. Про це заявило видання Le Monde з посиланням на анонімні джерела. В МЗС Британії відреагували на цю інформацію і озвучили, які насправді плани у країни на посилення України.

Як пише Sky News, очільник МЗС Девід Леммі заявив, що є розуміння і готовність продовжувати підтримувати українців, зокрема навчанням, але позиція щодо направлення британських військ в Україну наразі незмінна - такий варіант не розглядається.

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"Ми не направляємо британські війська в Україну, але ми продовжуємо підтримувати Україну навчанням і військовою допомогою, і ми абсолютно чітко заявили, що будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно і буде потрібно", - сказав він.

Варто зауважити, що Міністерство оборони Великої Британії також заявляло, що станом на вересень 2024 року країна провела навчання для понад 45 тисяч українців.

Введення іноземних військ в Україну - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що впродовж декількох місяців триває дискусія на міжнародній арені, нібито, НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову.

Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

Обговорення необхідності введення іноземного контингенту відновилося у листопаді 2024 року. Наприклад, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер прокоментував питання ймовірності розширення допомоги Україні з перекиданням військ західних союзників на фронт так, що цей сценарій міг би стати реальністю, якби в РФ не було ядерної зброї.

Раніше колишній британський премʼєр Борис Джонсон заявляв, що Великій Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну. Це станеться за умови, що Дональд Трамп скоротить допомогу, а Росія переможе у війні, у Великої Британії не залишиться іншого виходу, крім як зробити більше для захисту Києва.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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