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"Росія робитиме всі бридкості, на які здатна": політолог розкрив сценарій наступу РФ

1 лютого 2023, 04:20
Під час повторного наступу російські загарбники не припинять обстрілювати цивільну інфраструктуру України.
'Росія робитиме всі бридкості, на які здатна': політолог розкрив сценарій наступу РФ
Політолог Кирило Сазонов розкрив сценарій повторного наступу РФ / Міноборони РФ

Російські окупаційні війська вже намагаються йти у наступ, проте Збройні сили України не дають їм цього зробити. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов.

"Якщо ми відійдемо з Бахмута, наступ почнеться відразу. Потужного прориву ми поки не бачимо, але спроби штурму українських позицій вони роблять по 8-10 в день, а вночі частіше", - розповів експерт.

Як зазначив військовослужбовець ЗСУ, загарбники перейняли українську тактику та наразі намагаються наступати невеликими групами.

"Тому що коли вони пруть великою кількістю, з технікою, наша артилерія облизується, відкладає усі цікаві справи і протягом 15 хвилин знищує всю цю масу. Тому росіяни і намагаються діяти малими групами, щоб їх складніше було накрити", - пояснив Сазонов.

Він підкреслив, що росіяни будуть йти в лоб, в обхід – як завгодно. У них немає варіантів, адже мета "СВО" не досягнута, а ресурси ще є.

"Так, ми сильніші і готові, але якщо росіяни раніше йшли за допомогою "вогняного валу" (артилерії), то зараз за допомогою, як ми його називаємо, "м'ясного валу", закидаючи ЗСУ живою силою", - сказав політолог.

Також Сазонов зазначив, що російські загарбники не припинять обстрілювати цивільну інфраструктуру України.

Хто такий Кирило Сазонов?

Відомий український політолог, блогер, боєць ЗСУ

"Росія робитиме всі бридкості, на які здатна. Тобто вона не припинить обстріли. Хоча вони не дають РФ очікуваного ефекту – ППО України збиває більшу частину ракет, а ми стаємо тільки злішими. Але від такої тактики у Кремлі не відмовляться", - сказав він.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що в період від кінця січня або в березні 2023 року РФ може піти в новий масштабний наступ на Україну. На думку Залужного, ворог здатен спробувати захопити Київ, атакувати на Донбасі або на південному напрямку. Українським військам потрібно більше зброї для реалізації своїх завдань.

Як зазначив начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник, окупаційні війська Росії знову підуть на Харків. Вони планують використовувати сили погано підготовлених мобілізованих військових. Завдання окупантів – відрізати місто від Києва, щоб ЗСУ не змогли рушити на захід на допомогу столиці. Українські війська відбиватимуть атаку.

Водночас російський терорист Ігор Гіркін висміяв плани Росії щодо захоплення Харкова, Одеси та Миколаєва. За його словами, в окупантів немає сил для реалізації таких завдань. "До Лондона і Рейк'явіка на цей раз справа не дійшла. Але "Ми візьмемо" - прозвучало потужно. Цікаво – хто це "ми"? Хто братиме Київ разом з паном Константиновим?" - підкреслив терорист Гіркін.

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війна в Україні Кирило Сазонов війна Росії та України
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