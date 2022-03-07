Російські окупанти не досягли цілей і майже не просунулася за вихідні - розвідка Великобританії

Армія російських окупантів / Reuters

Співробітники британської розвідки повідомили, що за нинішні вихідні Росії вдалося просунутися мінімально у своїй агресії проти України. Про це говорить Міністерство оборони Великобританії на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

"Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. За минулу добу тривали великі удари російської авіації та артилерії по військових і цивільних об'єктах в містах України. Недавніми цілями ударів стали Харків, Миколаїв і Чернігів, важко били по Маріуполю", ‒ повідомляють офіцери британської розвідки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Пентагон не фіксує істотного просування російських військ за попередню добу.

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64-кілометрова колона під Києвом як і раніше стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають,

За оцінкою американського військового відомства, Росія задіяла 95% сил і коштів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення (попередня оцінка, два дні тому, - 92%).