Російські окупанти не досягли цілей і майже не просунулася за вихідні - розвідка Великобританії

Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день, кажуть Британські розвідники.
Співробітники британської розвідки повідомили, що за нинішні вихідні Росії вдалося просунутися мінімально у своїй агресії проти України. Про це говорить Міністерство оборони Великобританії на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.
"Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. За минулу добу тривали великі удари російської авіації та артилерії по військових і цивільних об'єктах в містах України. Недавніми цілями ударів стали Харків, Миколаїв і Чернігів, важко били по Маріуполю", ‒ повідомляють офіцери британської розвідки.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Пентагон не фіксує істотного просування російських військ за попередню добу.
64-кілометрова колона під Києвом як і раніше стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають,
За оцінкою американського військового відомства, Росія задіяла 95% сил і коштів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення (попередня оцінка, два дні тому, - 92%).