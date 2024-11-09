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Маск спрогнозував швидке закінчення війни в Україні: умови сподобаються не всім

Сергій Кущ
9 листопада 2024, 01:37
3417
Бізнесмен впевнений у плані Трампа.
Маск спрогнозував швидке закінчення війни в Україні
Маск спрогнозував швидке закінчення війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Ілон Маск вважає, що війна скоро закінчиться
  • Який план підтримує мільярдер

Мільярдер Ілон Маск, який активно підтримує Дональда Трампа, спрогнозував швидкий кінець війни в Україні.

Про це він написав у своїй соцмережі Х, коментуючи новину Newsweek про те, що Трамп нібито має намір створити 800-мильну (1300-кілометрову) демілітаризовану зону на лінії фронту між Росією та Україною, де розмістяться британські та європейські війська.

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"Незабаром безглуздим вбивствам прийде кінець. Час для паліїв війни і спекулянтів минув", - написав Маск під публікацією.

У публікації ЗМІ йдеться про те, що в обмін на припинення бойових дій нова адміністрація президента Сполучених Штатів постачатиме Києву озброєння для запобігання відновленню конфлікту в майбутньому.

Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що управляє заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато хто сприйняв як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, унаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % упродовж 12 годин, а сам Маск зазнав загального осуду деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію Росії до 1867 року для того, щоб задобрити Путена?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні пора йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США про надання фінансової допомоги Україні і закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

Скандали за участю Маска

Раніше Маск знову оскандалився підтримкою окупантів. Він погодився з думкою іншого "трампістського" користувача під ніком Wall Street Silver, який стверджував, що Україна вже нібито програла війну і ніколи не поверне під контроль Крим з окупованою частиною Донбасу.

Нагадаємо, Маск познущався над Путіним влучним мемом. Інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону знову висміяли - цього разу це зробив Ілон Маск.

Як повідомлялося раніше, Маск видав абсурдну заяву про війну в Україні. Мільярдер Ілон Маск закликав до "припинення вогню" і назвав війну - "безнадійною ситуацією".

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війна в Україні Ілон Маск
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