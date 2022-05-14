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Італія послала Соловйова за російським кораблем: пропагандистові РФ заборонили в'їзд в країну

14 травня 2022, 11:51

У Мережі з'явилася інформація, що влада Італії назавжди заборонила в'їзд російському пропагандистові Соловйову і позбавила його посвідки на проживання.

Соловей
Соловйову видали довічну заборону на в'їзд до Італії / Medialeaks

Путінського пропагандиста Володимира Соловйова позбавили посвідки на проживання в Італії. Також влада країни встановила йому довічну заборону на в'їзд на територію держави.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко в Telegram.

"Пропагандиста Соловйова позбавили посвідки на проживання в Італії та назавжди заборонили в'їзд в країну. Ще б Медведєва позбавити його вілли і тасканських виноградників. Адже вони теж в Італії. Не зупиняйтеся, камради!" ,- йдеться у повідомленні.

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До слова, в Італії у Соловйова є нерухомість. Зокрема, вілла на озері Комо.

Сам Соловйов ще не коментував дану інформацію, але в Мережі вже припустили, якою буде його реакція. Наприкінці лютого, коли він опинився у санкційному списку, пропагандист влаштував істерику в прямому ефірі.

"Не розумію, навіщо це мені? Що до мене всі пристали? У мене було прекрасне життя, я міг їздити в Європу, у мене там була нерухомість. Навіщо мені зараз ось це все?", - говорив Соловйов.

Тим часом у Мережі із захопленням сприйняли новину про те, що путінському поплічнику тепер не вдасться втекти до Італії. В Мережі пишуть:

"Який кайф слухати, як стогне ця жінка легкої поведінки"

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"Включив дурня. Пізно пити Боржомі"

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"Карма вона така"

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"Влада Італії послала Соловйова слідом за російським кораблем"

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Як повідомляв Главред, на початку березня стало відомо, що влада Італії наклали арешт на будь-які операції з двома віллами російського пропагандиста Володимира Соловйова. Загальна вартість цих вілл, які розташовані на озері Комо, становить 8 мільйонів євро.

У квітні в Італії невідомі спробували спалити одну з вілл Соловйова на озері Комо.

Крім того, написи проти Соловйова і проти російської війни в Україні знайшли на іншій віллі російського пропагандиста в П'янелло-дель-Ларіо.

Інші новини:

viber
новини Росії Володимир Соловйов новини Італії пропаганда
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