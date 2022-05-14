Італія послала Соловйова за російським кораблем: пропагандистові РФ заборонили в'їзд в країну

Соловйову видали довічну заборону на в'їзд до Італії / Medialeaks

Путінського пропагандиста Володимира Соловйова позбавили посвідки на проживання в Італії. Також влада країни встановила йому довічну заборону на в'їзд на територію держави.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко в Telegram.

"Пропагандиста Соловйова позбавили посвідки на проживання в Італії та назавжди заборонили в'їзд в країну. Ще б Медведєва позбавити його вілли і тасканських виноградників. Адже вони теж в Італії. Не зупиняйтеся, камради!" ,- йдеться у повідомленні.

До слова, в Італії у Соловйова є нерухомість. Зокрема, вілла на озері Комо.

Сам Соловйов ще не коментував дану інформацію, але в Мережі вже припустили, якою буде його реакція. Наприкінці лютого, коли він опинився у санкційному списку, пропагандист влаштував істерику в прямому ефірі.

"Не розумію, навіщо це мені? Що до мене всі пристали? У мене було прекрасне життя, я міг їздити в Європу, у мене там була нерухомість. Навіщо мені зараз ось це все?", - говорив Соловйов.

Тим часом у Мережі із захопленням сприйняли новину про те, що путінському поплічнику тепер не вдасться втекти до Італії. В Мережі пишуть:

"Який кайф слухати, як стогне ця жінка легкої поведінки"

"Включив дурня. Пізно пити Боржомі"

"Карма вона така"

"Влада Італії послала Соловйова слідом за російським кораблем"

Як повідомляв Главред, на початку березня стало відомо, що влада Італії наклали арешт на будь-які операції з двома віллами російського пропагандиста Володимира Соловйова. Загальна вартість цих вілл, які розташовані на озері Комо, становить 8 мільйонів євро.

У квітні в Італії невідомі спробували спалити одну з вілл Соловйова на озері Комо.

Крім того, написи проти Соловйова і проти російської війни в Україні знайшли на іншій віллі російського пропагандиста в П'янелло-дель-Ларіо.

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