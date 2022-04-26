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Є кандидати краще: Арестович пояснив, чому Україні немає сенсу вбивати Соловйова

26 квітня 2022, 11:26

Володимир Соловйов говорить стільки нісенітниць, що дискредитує всю пропагандистську машину. Тому цей рупор Кремля, навпаки, потрібно берегти.

Соловйов, Путін
25 квітня Путін заявив, що нібито готувався замах на пропагандиста Володимира Соловйова / Фото kremlin.ru

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович відповів на звинувачення ФСБ РФ у нібито підготовці замаху на російських пропагандистів, серед яких був і Володимир Соловйов.

За його словами, вбивати саме цей рупор Кремля немає сенсу, оскільки Соловйов говорить стільки нісенітниць, що навпаки дискредитує всю пропагандистську машину.

Як сказав Арестович в ефірі Фейгін Live, якби була можливість когось ліквідувати в Москві, то вибрали б точно не цього пропагандиста. Адже там є багато кандидатів трохи краще.

"Його не можна знищувати, тому що він - найефективніша зброя проти російської пропаганди. Він несе таку маячню, що немає кращого способу спростувати кремлівські казки", – сказав радник ОП.

Арестович додав, що слухаючи "агітки" цього зливного бачка пропаганди, кожен вже міг здогадатися, що це не зовсім правда. Тому Соловйова, навпаки, потрібно берегти.

"Замах" на Соловйова

Президент РФ Володимир Путін 25 квітня вийшов з бункера і заявив, що нібито були затримані якісь "неонацисти, які готувалися до вбивства" відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова.

"ФСБ спільно з СК затримала групу членів забороненої в Росії неонацистської терористичної організації "National Socialism / White Power" - громадян Росії, які планували за завданням Служби безпеки України вбивство громадського діяча, відомого журналіста Володимира Соловйова", - повідомили в ФСБ РФ.

Служба безпеки України заявила, що у відомства немає жодних планів щодо вбивства кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. У пресслужбі зазначили, що це черговий "креатив" ФСБ РФ.

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