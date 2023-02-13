'Вагнерівці' стратили кувалдою ще одного свого найманця та показали відео

Дмитро Якущенко, прямуючи на фронт, планував "втекти". Здався в полон українським військовослужбовцям біля Бахмута.

Дмитро Якущенко відбував покарання, потім був завербований ПВК Вагнера / скріншот відео

Бойовики ПВК Вагнера жорстоко стратили кувалдою ще одного свого найманця, завербованого у в'язниці, який здався в полон українським військовим. Відео опублікував близький до ПВК Telegram-канал Grey Zone.

На кадрах голова чоловіка примотана скотчем до каменю. Він представляється як Дмитро Якущенко і каже, що народився в Криму, потрапив до в'язниці, відправився на фронт у складі ПВК Вагнер, а потім зрозумів, що це "не його війна".

За словами чоловіка, він був засуджений на 19 років і відбував покарання в Саратовській області, в місті Енгельс. Він потрапив до в'язниці в Криму тоді, коли півострів перебував під контролем України, а пізніше був переведений на територію Росії.

Найманець стверджує, що, прямуючи на фронт, він планував "знайти якусь лазівку, просто, як то кажуть, втекти". Далі він розповідає, як здався в полон українським військовослужбовцям біля Бахмута.

Чоловік стверджує, що перебував у місті Дніпро, де отримав удар по голові та втратив свідомість.

"Прокинувся в цьому приміщенні, де мені сказали, що мене будуть судити", - каже він.

На ролику видно, як одразу після цього людина, яка стоїть ззаду Якущенка, б'є кувалдою по місцю, де знаходиться його голова. У цей момент більша частина кадру розмита, тому зрозуміти, що саме відбувається, неможливо. Але чоловік негайно падає, а людина з кувалдою продовжує його добивати.

У повідомленні йдеться, що страчений бойовик "захворів однією і тією ж хворобою, від якої втрачаєш свідомість в містах України, то в Києві, тепер в Дніпрі, а після прокидаєшся в підвалі на своєму останньому судовому засіданні".

Як повідомляв Главред, раніше бойовики ПВК Вагнера жорстоко стратили завербованого ув'язненого Євгена Нужина. Його вбили ударами кувалдою по голові. Після того як Нужина відправили на війну, в Україні він потрапив у полон. Дав інтерв'ю, в якому заявив, що має намір воювати на боці Києва проти режиму Путіна. Вбивство Нужина фактично підтвердив ватажок приватної військової компанії Євген Пригожин.

Зазначимо, бойовик-втікач з бандформувань Євгена Пригожина Андрій Медведєв, який брав участь у боях на території України, розповів ЗМІ, що найманців, які відмовилися йти в бій, розстрілювали на очах у новобранців. Виводили двох ув'язнених, які не хотіли воювати, і вбивали перед групою інших. Потім їх одразу ж ховали в окопах, виритих новобранцями.

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