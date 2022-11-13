Хотів воювати за Україну: ПВК Вагнера стратили колишнього ув'язненого, його вбивство визнав Пригожин

Євген Нужин убитий бойовиками ПВК Вагнера / Скріншот відео YouTube

Бойовики ПВК Вагнера жорстоко стратили завербованого ув'язненого Євгена Нужина. Його вбили ударами кувалдою по голові. Після того як Нужина відправили на війну, в Україні він потрапив у полон. Дав інтерв'ю, в якому заявив, що має намір воювати на боці Києва проти режиму Путіна. Вбивство Нужина фактично підтвердив ватажок приватної військової компанії Євген Пригожин.

Як повідомляє Telegram-канал Gulagu.net, джерело з "Вагнера" повідомило про позасудову розправу російськими бойовиками ПВК Вагнера над засудженим Євгеном Нужиним.

Вказується, що Нужин відбував тривалий термін в колонії суворого режиму в Росії за вбивство. ПВК завербувала його в якості бойовика і відправила воювати проти України, де він потрапив у полон.

За деякий час Нужин дав інтерв'ю, яке подивилося декілька мільйонів людей. Під час розмови він говорив, що збирається воювати на боці України.

За даними джерел, він невідомим чином опинився у військових РФ, його передали так званій "Службі безпеки ПВК". Нужина вбили ударами кувалдою в якості помсти.

Вбивство визнав ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин. Він зробив цинічну заяву, яку опублікував Telegram-канал Пресслужба Пригожина.

"Я вважаю за краще дивитися історію в театрі. Що стосується окувалдованного, то в цьому шоу видно, що він не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми. Мені здається, цей фільм називається "Собаці - собача смерть". Прекрасна режисерська робота, виглядає на одному диханні. Сподіваюся, під час зйомок, жодна тварина не постраждала", - сказав Пригожин.

Нагадаємо, у вересні в Мережі з'явилося відео, на якому Євген Пригожин зізнається, що він є керівником ПВК Вагнера. Відеозапис було знято в одній з російських колоній, куди він приїхав вербувати ув'язнених на війну проти України. Також Пригожин заявив, що ПВК Вагнера була створена ним ще в 2014 році.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що приватна військова компанія Вагнер Пригожина посилює свій вплив. Вона стає так званою "новою армією" в Росії. ПВК вже розгортає більш складне обладнання нарівні з регулярною російською окупаційною армією. У бойовиків може з'явитися навіть своя авіація.

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