Хотів воювати за Україну: ПВК Вагнера стратили колишнього ув'язненого, його вбивство визнав Пригожин

Євгенія Нужина, який заявляв, що збирається воювати на боці України проти режиму Путіна, ударами кувалдою вбили бойовики ПВК Вагнера.
Бойовики ПВК Вагнера жорстоко стратили завербованого ув'язненого Євгена Нужина. Його вбили ударами кувалдою по голові. Після того як Нужина відправили на війну, в Україні він потрапив у полон. Дав інтерв'ю, в якому заявив, що має намір воювати на боці Києва проти режиму Путіна. Вбивство Нужина фактично підтвердив ватажок приватної військової компанії Євген Пригожин.
Як повідомляє Telegram-канал Gulagu.net, джерело з "Вагнера" повідомило про позасудову розправу російськими бойовиками ПВК Вагнера над засудженим Євгеном Нужиним.
Вказується, що Нужин відбував тривалий термін в колонії суворого режиму в Росії за вбивство. ПВК завербувала його в якості бойовика і відправила воювати проти України, де він потрапив у полон.
За деякий час Нужин дав інтерв'ю, яке подивилося декілька мільйонів людей. Під час розмови він говорив, що збирається воювати на боці України.
За даними джерел, він невідомим чином опинився у військових РФ, його передали так званій "Службі безпеки ПВК". Нужина вбили ударами кувалдою в якості помсти.
Вбивство визнав ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин. Він зробив цинічну заяву, яку опублікував Telegram-канал Пресслужба Пригожина.
"Я вважаю за краще дивитися історію в театрі. Що стосується окувалдованного, то в цьому шоу видно, що він не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми. Мені здається, цей фільм називається "Собаці - собача смерть". Прекрасна режисерська робота, виглядає на одному диханні. Сподіваюся, під час зйомок, жодна тварина не постраждала", - сказав Пригожин.
Нагадаємо, у вересні в Мережі з'явилося відео, на якому Євген Пригожин зізнається, що він є керівником ПВК Вагнера. Відеозапис було знято в одній з російських колоній, куди він приїхав вербувати ув'язнених на війну проти України. Також Пригожин заявив, що ПВК Вагнера була створена ним ще в 2014 році.
В американському Інституті вивчення війни заявили, що приватна військова компанія Вагнер Пригожина посилює свій вплив. Вона стає так званою "новою армією" в Росії. ПВК вже розгортає більш складне обладнання нарівні з регулярною російською окупаційною армією. У бойовиків може з'явитися навіть своя авіація.
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