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У ВООЗ заявили, що до березня у світі може бути ще 500 тисяч смертей від COVID-19

21 листопада 2021, 07:30

Заява була зроблена на тлі інформації про те, що кілька європейських країн повідомляють про рекордно високий рівень зараження коронавірусом.

Жінки, коронавірус
У ВООЗ заявили, що до березня в світі може бути ще 500 тисяч смертей від COVID-19 / Reuters

Захворюваність на коронавірус в Європі збільшилася, і це викликає занепокоєння у ВООЗ. Директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Ханс Клюге заявив, що до березня 2022 року жертвами COVID-19 можуть стати ще 500 тисяч осіб, якщо не будуть вжиті термінові заходи.

"До березня може бути зареєстровано ще 500 000 смертей, якщо не будуть вжиті термінові заходи", - сказав доктор Клюге і зазначив, що збільшення кількості носінь масок має істотно допомогти, повідомляє BBC.

Заява була зроблена на тлі інформації про те, що кілька європейських країн повідомляють про рекордно високий рівень зараження і запроваджують повний або частковий локдаун.

Доктор Клюге сказав, що на поширення захворюваності також впливають такі фактори як зимовий сезон, недостатнє охоплення вакцинацією і переважання заразнішого штаму "Дельта".

Він закликав до збільшення вакцинації та реалізації основних заходів охорони здоров'я та нових методів лікування, які допоможуть протистояти поширенню коронавірусу.

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Відзначимо, за весь час пандемії вилікувались від недуги 232 383 182 особи. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 163 714 смерті від COVID-19.

читайте також99% вакцинованим вдається уникнути реанімації: епідеміолог пояснив, як щеплення рятує від смертіРаніше у ВООЗ зробили заяву про те, що пандемія коронавірусу є проблемою для бідних країн. За словами спеціального посланника Всесвітньої організації охорони здоров'я Девіда Набарро, уряди країн, які намагаються вакцинувати якомога більше жителів для виходу з пандемії, беруть на себе величезний ризик.

"Якщо відбуватиметься скупка вакцин для ревакцинації, це призведе до глобальних наслідків, які дійсно будуть вельми екстремальними, і всі повинні це знати", - підкреслив Набарро.

Дивіться сюжет ТСН про ситуацію з коронавірусом в Україні:

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