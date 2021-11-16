Коронавірус в основному вражає бідних людей - ВООЗ

Коронавірус - проблема бідних країн / Getty

У ВООЗ зробили заяву про те, що пандемія коронавірусу є проблемою для бідних країн.

За словами спеціального посланника Всесвітньої організації охорони здоров'я Девіда Набарро, уряди країн, які намагаються вакцинувати якомога більше жителів для виходу з пандемії, беруть на себе величезний ризик, пише The Guardian.

"Ця хвороба зараз в основному вражає бідних людей і бідні країни", - заявив представник ВООЗ.

Набарро сказав, що багаті країни, які намагаються "вакцинувати населення від активної пандемії", йдуть на велику авантюру, заявивши, що одна з проблем полягає в появі нових різновидів, які можуть ухилитися від існуючих вакцин, а інша - в тому, що населення може не захотіти підкорятися, якщо будуть знову введені такі заходи, як носіння масок і соціальне дистанціювання.

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"Якщо буде відбуватися скупка вакцин для ревакцинації, це призведе до глобальних наслідків, які дійсно будуть вельми екстремальними, і всі повинні це знати", - підкреслив Набарро.

Варто зазначити, що станом на 16 листопада у "червоній" зоні карантину знаходяться 18 регіонів України. В Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що орієнтовно з наступного тижня карантин поступово почнуть послаблювати.

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