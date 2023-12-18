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Ціллю став аеродром з якого обстрілювали Україну: нові деталі атаки дронів по РФ

Юрій Берендій
18 грудня 2023, 10:33
Ціллю удару безпілотників став аеродром в російському Липецьку, з якого російська авіація атакує українські міста на східному напрямку бойових дій.
Ціллю став аеродром з якого обстрілювали Україну: нові деталі атаки дронів по РФ
Стали відомі нові деталі масованої атаки дронів по території Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Google maps

У ніч на 17 грудня в Липецькій області Росії сталися вибухи. Окупанти повідомили про "успішну" роботу протиповітряної оборони та "знищення" десятків безпілотників. Проте згодом стало відомо, що вибухи сталися на території військової авіабази. Цю інформацію підтвердили джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Під час масованої атаки дронів по території Росії, вибухи пролунали на території авіабази в Липецькій області. Окупанти заявили, що на військовому об'єкті вибухнув "збитий" безпілотник, та додали, що "пошкоджень та постраждалих немає".

Варто відзначити, що на цьому об'єкті, а саме в 4-му Центрі бойового застосування та переучування льотного складу, окупанти займаються навчанням льотного та інженерно-технічного складу, а також розробляють методики бойового застосування авіаційних комплексів.

відео дня

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що з цього аеродрому окупаційна армія РФ атакує українські міста на східному напрямку.

Що кажуть в російському Міноборони?

За офіційною версією російського Міністерства оборони, 33 українські безпілотні літальні апарати були "знищені та перехоплені" засобами протиповітряної оборони над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. Місцеві мешканці цих регіонів повідомляли про потужні вибухи, а пізніше в мережі з'явилися фотографії та відео з пожежами.

Однак ще у день 17 грудня цю інформацію спростували, опублікувавши знімки пошкодженого російського винищувача Су-34 на аеродромі в Ростовській області.

"Бавовна" на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України провела підрив на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, що призвело до припинення залізничного сполучення між Росією та Китаєм.

В Росії відбулися вибухи та пожежа в військовій частині біля села Котлубань у Волгоградській області. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, це призвело до знищення арсеналу боєприпасів російських окупантів.

У ніч на 26 листопада відбулася масована атака дронів на російські міста, що призвела до потужних вибухів в Підмосков'ї. Один з дронів залетів прямо в будівлю казарми і вибухнув. Цю інформацію повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

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війна в Україні вибух у Росії
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