Половина Москви може залишитись без світла: експерт назвав важливу умову

За словами експерта Олега Жданова, Україна може за допомогою невеликої кількості ударів зробити повний блекаут на території Російської Федерації.

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Москва і інші великі міста РФ можуть опинитись без електропостачання / Колаж Главред, фото: Terminal Autonomy, УНІАН

Росії слід чекати на точкові удари по військових об'єктах - по цілях, які є абсолютно легітимними у військовому плані. Україна буде змушена наносити такі удари, інакше це буде нескінченна пісня в плані підживлення ворога. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Жданов наголошує на тому, що у військовому плані з Кримом буде легше розібратися ніж із Донбасом. Він вказує, що це через те, що до Донбасу є прямі шляхи доступу. Навіть якщо всі мости і залізничні гілки будуть підірвані, можна буде використовувати ґрунтові дороги для транспортування боєприпасів і техніки.

"Тому ми не обійдемося без ударів по РФ. Але це матиме обмежений характер, на жаль. Хоча було б дуже класно наносити масові удари так само, як це робить Росія. Пара блекаутів у російських містах - і ситуація почне різко змінюватися на нашу користь", - сказав Жданов.

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Він додав, що для того, аби домогтися блекаутів по всій території Росії не знадобиться наносити дуже багато ударів.

"Багато ударів не знадобиться. Пам'ятаю, як під Москвою грохнулася одна підстанція - половина Москви залишилася без світла, і зупинився метрополітен. Така аварія в них була років 10-15 тому. Усього на одній підстанції аварія", - наголошує експерт.

Він акцентує на тому, що потрібно завдавати ударів по Москві і іншим великим містам РФ.

"Але потрібно завдавати ударів по військових об'єктах і аеродромах скрізь, куди дотягнемося. Ось ми вдарили по Енгельсу - і тепер російська стратегічна авіація за Полярним колом. Ми тепер спокійно можемо спостерігати, як ворожі літаки вилітають, поки вони долетять до Каспію, поки вони там скинуть ракети. І ми чекаємо 5-6 годин, поки ракети долетять до Києва. А раніше вони піднімалися з Енгельса, виходили на рубіж, і ми вже бачили ці ракети в повітрі. Різниця є", - говорить Жданов.

Військовий аналітик робить висновок, що Україні цілком під силу погасити світло на російських військових об'єктах, але для цього потрібні кошти.

"Ті ж заводи з виробництва зброї, наприклад, той же Тульський збройовий завод. До речі, Тула виробляє 160 видів патронів. Чому б цей завод не залишити без електрики? Нехай побігають і пошукають нові трансформатори, як ми", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Вибухи на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У Росії 11 листопада стався вибух на пороховому заводі в Тамбові, що призвів до пожежі. За даними російських ЗМІ, вогонь вдалося ліквідувати за півтори години. Площа займання становила 300 квадратних метрів. Тамбовський пороховий завод є одним з найбільших підприємств, що спеціалізуються на виробництві боєприпасів і спецхімії.

У російських ЗМІ 7 листопада повідомлялось про вибухи на військовому аеродромі в Таганрозі.

у Росії розкрили втрати серед окупантів, згідно з цими даними, ворог втратив щонайменше 197 льотчиків. Найбільш "плачевна" для окупантів ситуація серед мотострілків і в Повітряно-десантних військах.

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