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В Угорщині заявили про те, що знайшли "шпигунів" і вислали українських дипломатів

Олексій Тесля
9 травня 2025, 17:18
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Будапешт може перешкоджати процесу європейської інтеграції України, не виключає Петер Сійярто.
В Угорщині заявили про те, що знайшли 'шпигунів' і вислали українських дипломатів
Петер Сійярто заявив про висилку українських дипломатів / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Будапешт оголосив про висилку двох співробітників українського посольства
  • Сіярто звинуватив Україну у веденні антиугорської кампанії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про рішення вислати з країни двох співробітників українського посольства, звинувативши їх у нібито веденні шпигунської діяльності під дипломатичним прикриттям.

Сіярто звинуватив Україну у веденні антиугорської кампанії та поширенні дезінформації, спрямованої проти Будапешта, повідомило видання hu24.

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"Ми, угорці, прагнемо миру, ми виступаємо проти війни. Ми ніколи не постачали зброю Україні і не допустимо втягування Угорщини у військовий конфлікт. Саме через цю позицію і почалися спроби очорнити Угорщину. У зв'язку з цим сьогодні було видворено двох українських дипломатів, яких ми підозрюємо в шпигунстві", - заявив глава угорського МЗС.

Також він дав зрозуміти, що Будапешт може перешкоджати процесу європейської інтеграції України.

"Народ Угорщини скоро вирішить, чи може Україна вступити до Європейського Союзу. Ми не допустимо образ на адресу угорців", - наголосив Сіярто.

Україна викрила угорських шпигунів

Раніше в СБУ повідомили про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини в Україні. Глава МЗС країни Петер Сійярто офіційно прокоментував цю інформацію.

За його словами, Будапешт поки що не отримував жодних повідомлень від Києва про викриття мережі угорських шпигунів, яка діяла в Закарпатській області.

Раніше Сіярто заявляв, що президент України має зрозуміти, що кожен угорець має право висловлювати свою думку з питання прискореного вступу України до Євросоюзу. Україна прагне стати частиною союзу, до якого Угорщина вже входить, а не навпаки. Тому Київ має обрати відповідний тон.

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

Раніше повідомлялося, що, за словами Віктора Орбана, в Угорщини були всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. З цієї ж причини прем'єру Угорщини доводиться називати РФ агресором.

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Хто такий Петер Сіярто?

Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія.

Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

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