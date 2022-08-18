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"Кінець панування Заходу": Орбан вибухнув "хотілками" Кремля щодо війни Росії проти України

18 серпня 2022, 18:23

Санкції щодо Росії, мовляв, не послаблюють Москву, а збиток від них для Європи "величезний", вважає Віктор Орбан.

Віктор Орбан
Захід стане слабшим після того, як закінчиться війна РФ та України - Орбан / Фото УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вибухнув риторикою Кремля щодо Заходу і розв'язаної Росією війни проти України. Мовляв, західний світ не зможе виграти війну військовим шляхом, а санкції проти Росії нібито жодним чином їй не шкодять. Крім того, він вважає, що війна Москви з Києвом, мовляв, "покладе край пануванню заходу".

У інтерв'ю Tichys Einblick він сказав про те, що країнам Заходу не вдасться виграти війну в Україні військовим шляхом. Західний світ нібито стане слабшим, ніж був до початку всіх подій. Обмеження щодо Росії, на його думку, мовляв, шкодять не Москві, а Заходу, оскільки збиток для Європи "величезний".

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Як вважає глава угорського уряду, завершення війни в Україні, мовляв, може призвести до закінчення епохи панування західного світу.

"Цілком можливо, що саме ця війна демонстративно покладе край пануванню Заходу", - припустив Орбан.

Також він вважає, що в результаті війни отримують прибуток ті, у кого є власні джерела енергії.

"Росіяни наживаються. Імпорт Євросоюзу з Росії скоротився на чверть, але доходи Газпрому подвоїлися. Виграли китайці, які раніше перебували в залежності від арабів. І, звичайно, великі американські корпорації отримують вигоду", - підкреслив Віктор Орбан.

Заяви Орбана на підтримку Росії

У липні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого часто називають прихильником Москви та Путіна, звинуватив Європейський Союз у тому, що Брюссель, мовляв, зайняв неправильну позицію у війні Росії з Україною. Нібито ЄС повинен змінити стратегію - замість підтримки Києва стати посередником між сторонами і розробити план щодо повернення до "мирних перемовин".

Пізніше Орбан зробив заяву про те, що Україна, мовляв, не зможе перемогти Росію за тієї стратегії, яку обрало НАТО. За його словами, потрібно нібито змінити підхід - без миру в Україні ЄС "буде втягнуто у військову ситуацію".

Інші новини:

Західна Європа Віктор Орбан новини Угорщини війна Росії та України
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