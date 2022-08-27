Словаки підписали договір з чехами і поляками, що відкриває дорогу до передачі Україні МіГ-29

Миг29, Словаччина / https://ua.depositphotos.com/ і Pixabay

У суботу, 27 серпня, влада Словаччини підписала угоду, згідно з яким країни-члени НАТО Чехія і Польща охоронятимуть небо над нею ‒ оскільки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29. Як повідомляє агентство Reuters, таке рішення потенційно дозволяє передачу таких винищувачів Україні.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив журналістам на авіашоу 27 серпня, що Братислава готова відправити літаки в сусідню Україну, але угода ще не досягнута.

"Є політична воля, і має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги. Ця можливість розглядається, і як тільки буде досягнуто згоди, ми повідомимо вас", – сказав чиновник.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що польська держава вже передала Україні практично всі запчастини і бойовий комплект для винищувачів МіГ-29. Такий крок, кажуть поляки, допоможе відновити військові літаки, які є в наявності у Києва.

До того президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія в жодній з воєн не втрачала стільки авіації, як у ході повномасштабної війни проти української держави. На той момент ЗСУ знищили 200 російських бойових літаків.

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