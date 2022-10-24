Звинуватили чайок: у Росії назвали причину падіння Су-34 в Єйську

Під час злету в сопла двигуна Су-34 потрапили дві чайки / Скріншот

У Росії заявили, що причиною падіння військового літака Су-34 в Єйську стало потрапляння у його двигун птахів. Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС з посилання на джерела в силових структурах.

"Причиною падіння бомбардувальника Су-34 в Єйську стало попадання в його двигун двох чайок. Ця обставина і призвела до займання та аварії літака", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в агентстві, птахи потрапили до двигуна Су-34 під час зльоту бомбардувальника.

"Їх (чайок, - Главред) останки знайдено експертами під час огляду уламків літака", - пишуть пропагандисти.

Падіння Су-34 в Єйську

17 жовтня в Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів упав прямо на житлові будинки, внаслідок чого сталася потужна пожежа. Літак впав у дворі на Комуністичній вулиці Єйська.

Як заявляє місцева влада, в результаті падіння літака вогонь охопив відразу кілька поверхів. Попередньо постраждало 17 квартир.

За даними агентства KrasnodarMedia, в результаті падіння літака загинули 15 людей – 12 дорослих і троє дітей. Постраждали 19 осіб – 14 дорослих і 5 дітей.

Відомо також про багатодітну сім'ю з 7 осіб, яка загинула в результаті падіння військового літака на будинок. Церемонія прощання з ними проходила 20 жовтня на новому кладовищі в Єйську.

Пізніше у Мережу потрапило відео, на якому зафіксовані кадри падіння російського винищувача. Момент падіння літака зняв відеореєстратор автомобіля, який проїжджав поруч з місцем інциденту. На кадрах видно, як винищувач на швидкості таранить будинок, спалахує пожежа, а пілот катапультується і на парашуті опускається вниз. Люди, які в цей момент їдуть повз багатоповерхівку, від побаченого перебували в шоці.

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