Момент падіння Су-34 на житловий будинок в Єйську потрапив на відео - очевидці були в шоці

Момент падіння літака зняв відеореєстратор автомобіля, який проїжджав поруч з місцем інциденту. На кадрах видно, як винищувач на швидкості таранить будинок.
У Мережу потрапило відео, на якому зафіксовані кадри падіння російського винищувача Су-34 на багатоповерхівку в місті Єйськ.
Момент падіння літака зняв відеореєстратор автомобіля, який проїжджав поруч з місцем інциденту. На кадрах видно, як винищувач на швидкості таранить будинок, спалахує пожежа, а пілот катапультується і на парашуті опускається вниз.
Люди, які в цей момент їдуть повз багатоповерхівку, від побаченого перебували в шоці.
"Саша, тікай швидше. Люди, люди, не збий нікого", - каже жінка-пасажир водієві.
Як повідомляв Главред, 17 жовтня в Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів упав прямо на житлові будинки, внаслідок чого сталася потужна пожежа. Літак впав у дворі на Комуністичній вулиці Єйська.
Агентство KrasnodarMedia зазначає, що за останніми даними в Єйську в результаті падіння літака загинули 15 людей — 12 дорослих і троє дітей. Постраждали 19 осіб — 14 дорослих і 5 дітей.
Відомо також про багатодітну сім'ю з 7 осіб, яка загинула в результаті падіння військового літака на будинок. Церемонія прощання з ними проходила 20 жовтня на новому кладовищі в Єйську.
Загальна площа відновлення будинку становить понад 7 тисяч квадратних метрів.
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