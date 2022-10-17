Люди в жаху стрибали з балконів у вогні: подробиці катастрофи Су-34 у РФ

Вже відомо як мінімум про трьох загиблих і ще 12 постраждалих при падінні літака Су-34.
В Єйську Краснодарського краю РФ, за попередніми даними, як мінімум три людини загинули і ще 12 постраждали при падінні літака Су-34 окупантів РФ.
Нові подробиці масштабної катастрофи публікує російський Telegram-канал Baza.
Як заявляє місцева влада, в результаті падіння літака вогонь охопив відразу кілька поверхів. Попередньо постраждало 17 квартир.
Відзначається, що площа пожежі в житловому будинку в Єйську становить 2 тисячі квадратних метрів.
Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що горить вже весь під'їзд будинку, на який впав літак, а на верхніх п'яти поверхах впали плити перекриття.
Також наводяться свідчення мешканки багатоповерхівки в Єйську, куди врізався літак.
"Там твориться жах, там люди просто з балконів вистрибують і кричать рятуйте і допоможіть. Горять кілька під'їздів. Літак впав, чоловік з нього катапультувався. Літак впав, уламки полетіли в будинок - там все горіло. Нас евакуювали пожежники", - розповіла жінка.
Раніше повідомлялося про те, що в Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів звалився прямо на житлові будинки, внаслідок чого сталася потужна пожежа.
Літак впав у дворі на комуністичній вулиці Єйська, пише 112. Після вогонь перекинувся на житловий будинок.
У мережі опублікували кадри величезного полум'я на місці катастрофи. Літак розбився в місті Єйськ.
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