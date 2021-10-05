Трагедія в Польщі: семирічний українець помер під час сімейної сварки

Хлопчик отримав колоті і різані поранення / Радіо Польща

У місті Тарнув (Польща), в результаті сімейної сварки загинув семирічний хлопчик (громадянин України).

"У сімейній сварці брали участь 27-річний чоловік і 28 - річна жінка - громадяни України. З ними в квартирі, яку вони знімали, була семирічна дитина. Всі отримали ножові поранення, в результаті яких дитина померла", — передає слова представника поліції Тарнова Павела Клімека "Укрінформ".

Після інциденту дитину госпіталізували в медустанову з колотими та різаними пораненнями - вони виявилися несумісними з життям. Чоловік і жінка також опинилися в лікарні з ножовими пораненнями.

Сварка почалася в середині квартири, повідомив правоохоронець. Чоловіка з пораненнями знайшли біля будинку, а жінка втекла до сусідів. Прокуратура розпочала слідство у цій справі.

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