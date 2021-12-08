У США заявили, що "Північний потік-2" заморозять у разі вторгнення Росії до України

"Північний потік-2" стане ключовим важелем впливу на РФ у разі її вторгнення до України / Reuters

У разі повномасштабної ескалації Росії проти України ключовим важелем впливу на РФ стане заморожування газопроводу "Північний потік-2" і його потенційного доходу.

Якщо президент РФ Володимир Путін захоче зберегти газопровід, він може не наважитися здійснити вторгнення. Про це заявили у Білому домі, пише AFP.

"Це важіль для Заходу, тому що, якщо Володимир Путін хоче бачити потік газу цим трубопроводом, він, ймовірно, не захоче ризикнути вторгнутися до України", – сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

На тому, що "ПП2" може бути важелем впливу, наголосила також заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. Вона зазначила, що "якщо президент Путін піде на Україну, ми очікуємо, що газопровід буде призупинено".

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що Німеччина погодиться на такий крок і "заморозить" газопровід, щоб вплинути на Путіна. Нуланд під час слухань у Сенаті висловила впевненість, що новий канцлер Німеччини Олаф Шольц погоджується у цьому питанні із Вашингтоном.

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читайте такожЩе півроку "Північний потік-2" не зможуть запустити, – посол НімеччиниНагадаємо, Німеччина поки що призупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Причиною цього стала невідповідність структури власності проєкту законодавству ФРН.

Тепер росіяни повинні або адаптувати під законодавство Німеччини ту компанію, яка вже створена для управління німецькою ділянкою "ПП2", або зареєструвати нову. Цій компанії повинна перейти у володіння німецька частина магістралі. До того часу сертифікацію не відновлять.

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