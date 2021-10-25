Ракетні системи України та потужна допомога Британії: у Росії вибухнули заявою про "червоні лінії"

Британія може постачати Україні ракети на тлі загострення російсько-британських відносин - дипломат з РФ / Фото: Reuters

Росія має намір стежити за створенням Києвом ракетних систем, однак вважає, що такі плани української держави, мовляв, не призведуть до успіху. При цьому Москва не виключає постачань ракет Україні з боку Великобританії.

Як повідомляє ТАСС, в російському міністерстві закордонних справ сказали про те, що Росія повинна відстежувати спроби Києва зі створення ракетних систем. Однак росіяни вважають такі кроки, мовляв, приреченими на невдачу.

"Спроби створення Україною ракетних систем потрібно відстежувати, але, швидше за все, вони стануть невдачею", - наголошується у заяві.

Крім цього, глава делегації РФ на перемовинах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов сказав, що російська сторона не виключає можливі постачання Великобританією ракет Україні. Такий сценарій, на його думку, можливий на тлі загострення відносин Москви і Лондона.

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"Ми читали цю інформацію. У конкретних умовах, коли хотіли б насолити, особливо англійці, нашій країні, цього виключати не можна. Але повинні бути червоні лінії. Англійці не гірше за інших розуміють це. Ми розуміємо, і вони розуміють", - підкреслив Гаврилов.читайте такожКонтрудар через ядерну зброю у Криму: Україна готова розмістити сили ППО США на своїй території

Раніше британська газета The Times опублікувала статтю, в якій йдеться про те, що Великобританія веде перемовини з Україною щодо продажу зброї. Мова про ракети для українських літаків і патрульні катери. Також в матеріалі йшлося про діалог сторін щодо продажу Києву морських ракет класу земля-земля MBDA UK, які одночасно можуть вражати безліч цілей. Україна планувала розмістити такі ракети на суднах Військово-морських сил.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів про те, що Україна відтепер не виключає сценарію, за якогоКиїв направить ракети на Москву. Причиною таких настроїв є російська агресія і окупація територій.