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У США впав і загорівся пасажирський літак

19 жовтня 2021, 21:45

На борту лайнера перебувала 21 людина.

літак
У Техасі впав літак / скріншот

В американському штаті Техас зазнав аварії пасажирський літак, на борту якого перебувала 21 людина.

Як повідомляє телеканал FOX News, літак зазнав аварії в окрузі Уоллер.

Після падіння лайнер загорівся. Всім пасажирам літака вдалося вибратися з літака.

"Лише одна людина отримала поранення", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють бригади швидкої допомоги та пожежники, які намагаються ліквідувати загоряння літака.

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Поки невідомо, що стало причиною аварії.

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Раніше повідомляли, що російський літак-амфібія Бе-200 зазнав аварії на південному сході Туреччини в суботу, 14 серпня. Екіпаж Міноборони РФ допомагав гасити лісові пожежі в курортній країні.

Крім того, момент аварії пожежного літака Бе-200 в Туреччині потрапив на відео.

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