У США вирішили не боротися з олігархами РФ, наближеними до Кремля - ЗМІ

Ресурси, які зараз спрямовуються на застосування санкцій і арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу з картелями.

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У США вирішили не боротися з олігархами РФ / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Робочу групу KleptoCapture буде розформовано

Прокурори з цієї робочої групи повернуться на свої колишні посади

Міністерство юстиції США розформовує робочу групу, яка займалася забезпеченням дотримання санкцій, введених проти РФ, і переслідуванням олігархів, близьких до Кремля. Про це повідомляє Reuters.

У службовій записці генерального прокурора Пем Бонді, про яку раніше не повідомлялося, сказано, що робочу групу, відому також як "Оперативна група KleptoCapture", буде розформовано. Ресурси, які зараз спрямовуються на застосування санкцій і арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу з картелями.

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"Ці зусилля, розпочаті за часів адміністрації президента-демократа Джо Байдена, були спрямовані на те, щоб обмежити фінанси заможних соратників президента Росії Володимира Путіна та покарати тих, хто сприяє порушенню санкцій та експортного контролю. Це було частиною ширших зусиль, спрямованих на витіснення Росії зі світових ринків і забезпечення виконання широкомасштабних санкцій, введених проти Москви на тлі міжнародного засудження її війни проти України", - пояснює агентство.

Ті справи, які розслідує робоча група, ймовірно, не закриватимуть. Однак робота більше не буде зосереджена в штаб-квартирі Міністерства юстиції.

"Чи побачимо ми раптом сплеск багатства підсанкційних олігархів, які ринуть у США? Я так не думаю. Що ви побачите, то це різке зниження темпів звинувачень, спрямованих проти посередників, які є специфічними для Росії", - прокоментував ці зміни перший керівник робочої групи, який зараз працює в юридичній фірмі Steptoe, Ендрю Адамс.

Прокурори, призначені до складу робочої групи, повернуться на свої колишні посади. Зміни діятимуть щонайменше 90 днів, але їх можуть продовжити або зробити постійними.

Санкції щодо російських олігархів

Як повідомляв Главред, нещодавно в Україні було заарештовано активи російського олігарха Олега Дерипаски, які оцінюються в 2,11 млрд гривень. Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, виготовленого ще до повномасштабного вторгнення РФ. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав олігарху. Ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Русал, які теж належать Дерипасці.

2024 року суд Європейського союзу скасував санкції проти російських акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана. Судді не визнали достатньо обґрунтованими підстави внесення бізнесменів до санкційного списку.

Раніше СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. З початку повномасштабного вторгнення мільярдер влив 2 млрд рублів у кілька військових заводів Росії.

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