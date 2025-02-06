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Скільки людей залишилося жити в Україні: демограф дав несподівану відповідь

Віталій Кірсанов
6 лютого 2025, 23:58
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Демограф Елла Лібанова пояснила, яким чином обчислюється кількість людей під час війни.
населення
Скільки людей залишилося жити в Україні / колаж: Главед, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Принцип підрахунку населення України
  • В Україні зміниться принцип розселення людей

Станом на середину 2024 року, в Україні проживало приблизно 30 млн осіб. Про це Центру протидії дезінформації розповіла директорка Інституту демографії та соціальних наук імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

Вона також пояснила, яким чином обчислюється кількість людей під час війни.

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"Ми намагаємося з'ясувати чисельність населення в межах 1991 року - для нас це принципово. І окреслити чисельність населення в межах території, підконтрольної легітимній українській владі... Але є певні межі нашої похибки, тому що ми робимо не перепис, а оцінку. Оцінка робиться переважно за даними трьох провідних українських операторів стільникового зв'язку - "Київстар", Vodafone і lifecell", - розповіла Лібанова.

Вона додала, що до цих показників "докручуються" люди старшого та молодшого віку, які не користуються "мобілками". Фахівець зазначає, що це загалом складна методика, але вона працює.

"От станом на середину минулого року, десь 30 млн у межах підконтрольних українській владі начебто є. Ну я так - дуже обережно, плюс-мінус півмільйона точно", - сказала вона.

Також Лібанова зазначила, що в Україні, ймовірно, зміниться принцип розселення. Зокрема, на її думку, більше стане населення в центральній Україні - значно більше, ніж зараз, і це стосуватиметься практично всіх міст.

Чисельність населення в Україні - останні новини

Раніше в Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що найближчими роками чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

Також раніше стало відомо, якою буде чисельність населення України 2051 року. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність і міграцію населення, вказують аналітики.

Україна повинна адаптуватися до скорочення населення, яке зараз відбувається внаслідок війни. Після завершення бойових дій до нашої держави можуть повернутися не всі громадяни, які звідси виїхали. Варто брати до уваги загальнодемографічні тенденції. Якщо наприкінці війни кількість громадян у нашій країні буде 30-32 мільйони, то це ще буде непоганою ситуацією. Таку думку висловив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

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