Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні заарештували активи російського олігарха на 2,11 млрд гривень

Віталій Кірсанов
29 січня 2025, 18:27
57
Олег Дерипаска входить до найближчого оточення Володимира Путіна.
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска / Колаж: Главред, фото: facebook.com/SecurSerUkraine, РБК

Коротко:

  • Заарештовано 500 тис. тонн бокситів і глинозему
  • Заводи Дерипаски виготовляють компоненти до балістичних ракет

В Україні заарештовано активи російського олігарха Олега Дерипаски, які оцінюються в 2,11 млрд. гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, виготовленого ще до повномасштабного вторгнення РФ. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав олігарху. Ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Русал, які теж належать Дерипасці.

відео дня

"Заарештовані боксити і глинозем належали олігарху з РФ через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу. Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски. На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку та заблокували відправку цієї сировини", - йдеться в повідомленні.

У СБУ нагадали, що Дерипаска входить до найближчого оточення Володимира Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу РФ.

Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет "Іскандер", бойових дронів і радіолокаційних систем.

Санкції щодо російських олігархів і РФ загалом

Раніше СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. З початку повномасштабного вторгнення мільярдер влив 2 млрд рублів у кілька військових заводів Росії.

2024 року суд Європейського союзу скасував санкції проти російських акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана. Судді не визнали достатньо обґрунтованими підстави внесення бізнесменів до санкційного списку.

Нафта і газ є ключовими ресурсами країни-агресора Росії, що дають їй змогу продовжувати війну проти України й утримувати економіку РФ на плаву. Однак у світових лідерів є можливість завдати серйозного удару Кремлю в цих галузях. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Інші новини:

Хто такий Олег Дерипаска

Олег Дерипаска - російський підприємець, мільярдер, голова наглядової ради (у 2009-2012 роках - генеральний директор) і засновник компанії "Базовий елемент". Керівник об'єднаної компанії "Русал" (до 2018 року) і En+ Group (до 2017 року).

У 2017 році Дерипаска отримав громадянство Кіпру. Однак у квітні 2022 року у зв'язку з потраплянням до санкційного списку Євросоюзу був позбавлений його.

З квітня 2018 року під санкціями США через фінансування проєктів Путіна, з 2022 року під санкціями Євросоюзу, Великої Британії та низки інших країн, через вторгнення Росії в Україну.

Миколаївський глиноземний завод приватизували 2000 року, його інтегрували в російську групу "Русал". Підприємство імпортувало боксити з гвінейських родовищ "Русала", переробляло їх на глинозем і постачало алюмінієві заводи групи в Росії. Роботу підприємства було зупинено 1 березня 2022 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні СБУ Володимир Путін Олег Дерипаска війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Причина нібито у Фіцо: Словаччина викликала посла України

Причина нібито у Фіцо: Словаччина викликала посла України

19:53Політика
В Україні вдарить "мінусова" погода: синоптики назвали дату

В Україні вдарить "мінусова" погода: синоптики назвали дату

19:46Синоптик
Бої тривають: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Великій Новосілці

Бої тривають: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Великій Новосілці

18:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Орбакайте і Кіркоров об'єдналися у США - що сталося

Орбакайте і Кіркоров об'єдналися у США - що сталося

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

Останні новини

19:53

Причина нібито у Фіцо: Словаччина викликала посла України

19:50

"Раджу всім у житті знайти": Салем прокоментував роман із відомою співачкою

19:46

В Україні вдарить "мінусова" погода: синоптики назвали дату

19:21

Варити картоплю не потрібно: шеф-кухар поділився унікальним рецептом пюре

19:17

Науковці закликали не мити посуд губками: в чому причина і яка альтернатива

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпекуУкраїну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку
19:10

Вийде видати крах Трампа за перемогу?Погляд

19:09

В РФ серйозні проблеми: експерт пояснив, чому ударів по Україні поменшало

19:02

Росіяни пішли на штурм у Херсонській області: командир розказав деталі

18:57

Дружини Віктора Павліка "поцапалися" в Мережі - що сталося

Реклама
18:53

Бої тривають: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Великій Новосілці

18:29

Беремо м'ясо, газовану воду і готуємо бомбічну вечерю - страва просто "вау"Відео

18:27

В Україні заарештували активи російського олігарха на 2,11 млрд гривень

18:20

Китайський партнер "Укрнафти" по розробці нових родовищ газу виявився бізнесом Ігоря Мазепи - ЗМІ

18:17

"Жіноче щастя" шикарно зацвіте: 3 продукти, якими можна удобрити спатифілум

18:15

Злив інформації детективом НАБУ остаточно дискредитував Бюро - експерт

18:05

Понад 20 вибухів та евакуація: Сили оборони уразили НПС та ракетний арсенал РФ - ЗМІ

17:50

Дрони ГУР знищили важливий для Путіна завод: стали відомі втрати для Росії

17:44

Щастя битиме ключем: 5 знаків зодіаку, яким пощастить в 2025 році

17:36

"Затиснуті з усіх боків": ЗСУ загнали окупантів у пастку на важливому напрямку

17:33

Путін може втратити військові бази у Сирії: у Bloomberg розкрили наслідки для РФ

Реклама
17:31

Окупанти здійснили безглуздий прорив: лінія фронту скоротилася - Лакійчук

17:15

"Путін є Путін": в ОП відповіли диктатору на слова про "спонсорство" України

17:11

На дорогах з'явився новий знак: що означає "піщана квітка"

16:51

Одна умова може все змінити: скільки РФ ще може вести війну проти України

16:34

Україну чекає перша офіційна зустріч з командою Трампа: ЗМІ дізналися дату і місце

16:25

Чи зможуть росіяни піти далі захопленої Великої Новосілки: прогноз військового

16:20

Усе майно сина Порошенка було заарештовано через несплату штрафу за ухилення від армії - експерт

16:18

Жінка знайшла у 250-річному будинку моторошну знахідку: що ховалося під підлогоюВідео

16:16

В Україні припускають припинення вогню, але за однієї умови - CBS News

15:57

"Загроза існуванню України": Буданов дав несподівану відповідь на чуткиВідео

15:56

Чому не можна облизувати ніж: на яку небезпеку можна себе наразити

15:53

"Набільший страх Путіна": Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією

15:50

Вдарять морози: названо дату різкого похолодання в Україні

15:20

Топчиновника КМДА викрили на фейковій інвалідності заради броні

15:18

Не поспішайте викидати: три харчові відходи замінять дорогі засоби для чищення

14:59

Нікітюк уперше після чуток про вагітність показалася на повний зріст: "Сяю"

14:55

Франція та Британія здатні відправити війська до України, але є нюанс - Уолш

14:53

"Мир в обмін на території": Зеленський назвав умову України

14:43

Гороскоп на лютий 2025: Скорпіонам - кохання, Дівам - прорив

14:30

Удар ЗСУ по нафтобазі бомбардувальників РФ: розвідка Британії показала нищівні наслідки

Реклама
14:20

Цвістимуть з весни до осені: які квіти посадити, щоб мати розкішну клумбу

14:17

"Кров війни": експерт розкрив прогноз "пекельних санкцій" проти РФ

13:48

Окупанти здаються в полон із радістю: ситуація біля Покровська змінилась - ЗСУ

13:38

Нацвідбір на "Євробачення-2025": названо імена ведучих конкурсу

13:29

Тетяна Лазарєва повідомила про поповнення в сім'ї

13:27

Сирський зробив заяву щодо призначення Драпатого і назвав головні завдання

13:24

У столичному ТРЦ  "Гулівер" відкривається новий магазин професійної косметики Beauty Prof новини компанії

13:23

Дрони підірвали арсенал ГРАУ і військову частину у РФ: у Мережі розкрили деталі

12:59

РФ зменшила штурми на Покровському напрямку: військовий назвав неочікувані причини

12:52

Зеленський підтримав позицію Трампа щодо Путіна та переговорів - Fox News

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти