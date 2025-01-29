В Україні заарештували активи російського олігарха на 2,11 млрд гривень

Олег Дерипаска входить до найближчого оточення Володимира Путіна.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-arestovali-aktivy-rossiyskogo-oligarha-na-2-11-mlrd-griven-10635008.html Посилання скопійоване

Олег Дерипаска / Колаж: Главред, фото: facebook.com/SecurSerUkraine, РБК

Коротко:

Заарештовано 500 тис. тонн бокситів і глинозему

Заводи Дерипаски виготовляють компоненти до балістичних ракет

В Україні заарештовано активи російського олігарха Олега Дерипаски, які оцінюються в 2,11 млрд. гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, виготовленого ще до повномасштабного вторгнення РФ. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав олігарху. Ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Русал, які теж належать Дерипасці.

відео дня

"Заарештовані боксити і глинозем належали олігарху з РФ через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу. Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски. На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку та заблокували відправку цієї сировини", - йдеться в повідомленні.

У СБУ нагадали, що Дерипаска входить до найближчого оточення Володимира Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу РФ.

Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет "Іскандер", бойових дронів і радіолокаційних систем.

Санкції щодо російських олігархів і РФ загалом

Раніше СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. З початку повномасштабного вторгнення мільярдер влив 2 млрд рублів у кілька військових заводів Росії.

2024 року суд Європейського союзу скасував санкції проти російських акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана. Судді не визнали достатньо обґрунтованими підстави внесення бізнесменів до санкційного списку.

Нафта і газ є ключовими ресурсами країни-агресора Росії, що дають їй змогу продовжувати війну проти України й утримувати економіку РФ на плаву. Однак у світових лідерів є можливість завдати серйозного удару Кремлю в цих галузях. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Інші новини:

Хто такий Олег Дерипаска Олег Дерипаска - російський підприємець, мільярдер, голова наглядової ради (у 2009-2012 роках - генеральний директор) і засновник компанії "Базовий елемент". Керівник об'єднаної компанії "Русал" (до 2018 року) і En+ Group (до 2017 року). У 2017 році Дерипаска отримав громадянство Кіпру. Однак у квітні 2022 року у зв'язку з потраплянням до санкційного списку Євросоюзу був позбавлений його. З квітня 2018 року під санкціями США через фінансування проєктів Путіна, з 2022 року під санкціями Євросоюзу, Великої Британії та низки інших країн, через вторгнення Росії в Україну. Миколаївський глиноземний завод приватизували 2000 року, його інтегрували в російську групу "Русал". Підприємство імпортувало боксити з гвінейських родовищ "Русала", переробляло їх на глинозем і постачало алюмінієві заводи групи в Росії. Роботу підприємства було зупинено 1 березня 2022 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред