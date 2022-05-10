У США підрахували, скільки російських генералів вже загинуло в Україні

Близько 10 російських генералів загинуло

За інформацією оборонної розвідки США, 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 10 російських генералів, пише CNN.

Американські чиновники уважно стежили за зростанням числа загиблих генерал-офіцерів у російських військових. Тому відзначають надзвичайно високий показник для сучасних військових, який значно перевищує кількість американських генералів, втрачених протягом 20 років конфлікту в Афганістані.

Деякі американські чиновники пояснюють цю нетипово високу цифру частково розвідувальною підтримкою, наданою США, в той час як інші вважають, що це пов'язано з тим, що російські генерали змушені діяти безпосередньо в зоні конфлікту.

У США відзначають, що Україна краще готова до участі в цій війні, навіть якщо її війська набагато менше, ніж російські сили.

"Я думаю, що українці мають рацію з точки зору витривалості й того, як вони захищають свою націю. Я не впевнений, що російські солдати із далеких російських військових округів дійсно це розуміють", - підкреслив очільник Управління оборонної розвідки США Скотт Берр'єр.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв раніше заявив, що Росія в рамках другої фази своєї так званої "спецоперації" має намір захопити всі райони Донецької та Луганської областей, південні регіони України і створити коридор в окупований Крим.

В Американському інституті вивчення війни заявили, що сили оборони України проводять контрнаступні дії вздовж широкої дуги в Харківській області. Тактичний наступ на північному сході регіону спрацював. Українська армія може відкинути ворожі війська далі від міста і закласти фундамент для подальшої повномасштабної військової операції.

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